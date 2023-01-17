В Новосибирской области оборудуют 29 купелей на Крещение-2023

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
«Всего организуют 29 купелей для купаний в Новосибирской области. В областном центре – 6 прорубей, остальные в районах региона. Из них 8 будут работать круглосуточно. Ожидаем до 20 тысяч человек», - пояснил глава отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС региона Юрий Карпов.
Специалисты отметили, что все купели подготовили согласно правилам безопасности. А главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич добавил, что на объектах будут дежурить врачи.
Спикеры напомнили, что религиозный праздник Крещения состоится 19 января 2023 года. Купели прорубят в районе пляжа «Бумеранг», на Затоне, в акватории микрорайона «Европейский берег». Также на Оби у пожарного причала в Ленинском районе города и на озерах «Спартак» и «Жемчужина Сибири».