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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Новосибирской области оборудуют 29 купелей на Крещение-2023

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
Новосибирцы смогут окунуться в 29 купелях на Крещение в 2023 году
Новосибирцы смогут окунуться в 29 купелях на Крещение в 2023 году. Об этом рассказали на пресс-конференции в ТАСС 17 января.
«Всего организуют 29 купелей для купаний в Новосибирской области. В областном центре – 6 прорубей, остальные в районах региона. Из них 8 будут работать круглосуточно. Ожидаем до 20 тысяч человек», - пояснил глава отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС региона Юрий Карпов.

Специалисты отметили, что все купели подготовили согласно правилам безопасности. А главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич добавил, что на объектах будут дежурить врачи.

Спикеры напомнили, что религиозный праздник Крещения состоится 19 января 2023 года. Купели прорубят в районе пляжа «Бумеранг», на Затоне, в акватории микрорайона «Европейский берег». Также на Оби у пожарного причала в Ленинском районе города и на озерах «Спартак» и «Жемчужина Сибири».

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Крещение#Купели
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