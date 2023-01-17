В Новосибирской области оборудуют 29 купелей на Крещение-2023

Спикеры напомнили, что религиозный праздник Крещения состоится 19 января 2023 года. Купели прорубят в районе пляжа «Бумеранг», на Затоне, в акватории микрорайона «Европейский берег». Также на Оби у пожарного причала в Ленинском районе города и на озерах «Спартак» и «Жемчужина Сибири».