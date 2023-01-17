Завод «Тяжстанкогидропресс» купила за 47,7 млн рублей компания «Сибпроектлеспром»

Первоначальный лот на торгах составлял 45,4 млн рублей.

Однако окончательная цена за акции поднялась до 47, 7 миллионов рублей.

«Предмет торгов — акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 штуки. Торги признаны состоявшимися. Стоимость лота составила 47,7 миллиона рублей», — цитирует издание «НГС» информацию картотеки торгов.