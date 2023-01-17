Завод «Тяжстанкогидропресс» купила за 47,7 млн рублей компания «Сибпроектлеспром»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Первоначальный лот на торгах составлял 45,4 млн рублей.
Однако окончательная цена за акции поднялась до 47, 7 миллионов рублей.
«Предмет торгов — акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 штуки. Торги признаны состоявшимися. Стоимость лота составила 47,7 миллиона рублей», — цитирует издание «НГС» информацию картотеки торгов.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске выставили на продажу торговый центр «Сибирский молл», а также деловой центр «Новая высота».