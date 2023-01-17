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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Завод «Тяжстанкогидропресс» купила за 47,7 млн рублей компания «Сибпроектлеспром»

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
У "Тяжстанкогидропресса" новый владелец - компания "Сибпроектлеспром"

Новосибирский завод на Сибиряков-Гвардейцев продан местной компании

Информация об этом появилась в картотеке, опубликованной в базе сведений о банкротстве.

Первоначальный лот на торгах составлял 45,4 млн рублей.
Однако окончательная цена за акции поднялась до 47, 7 миллионов рублей.
«Предмет торгов — акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 штуки. Торги признаны состоявшимися. Стоимость лота составила 47,7 миллиона рублей», — цитирует издание «НГС» информацию картотеки торгов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выставили на продажу торговый центр «Сибирский молл», а также деловой центр «Новая высота».

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