Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как обещает «Западно-Сибирский Гидрометцентр», в регионе в Крещение потеплеет до -10…-12 градусов. Для столицы Сибири – это аномальное явление среди зимы. Ещё в 2022 году в этот день за окном стоял лютый мороз до -30.
В ночь на 19 января в регионе ожидается мороз до -17°C, снежных осадков не предвидится. А днем столбики термометра резко поднимутся до -10 по Цельсию.
Синоптики обещают местами небольшой снег. Также ветер сильно не потревожит сибирских верующих «моржей» - скорость составит 3-8 м/с.
Напомним, на Крещение в Новосибирской области прорубят 29 купелей, 6 из которых организуют в областной столице. Сибиряки смогут провести обряд омовения в части из них даже ночью.