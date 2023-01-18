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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Аномально теплое Крещение ожидает новосибирцев 19 января 2023 года

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI
Крещенские морозы отступят от Новосибирской области 19 января
Крещенские морозы отступят от Новосибирской области в религиозный праздник 19 января 2023 года. Сибиряки смогут окунуться в купель при -10°C, не рискуя при этом заболеть.

Как обещает «Западно-Сибирский Гидрометцентр», в регионе в Крещение потеплеет до -10…-12 градусов. Для столицы Сибири – это аномальное явление среди зимы. Ещё в 2022 году в этот день за окном стоял лютый мороз до -30.

В ночь на 19 января в регионе ожидается мороз до -17°C, снежных осадков не предвидится. А днем столбики термометра резко поднимутся до -10 по Цельсию.

Синоптики обещают местами небольшой снег. Также ветер сильно не потревожит сибирских верующих «моржей» - скорость составит 3-8 м/с.

Напомним, на Крещение в Новосибирской области прорубят 29 купелей, 6 из которых организуют в областной столице. Сибиряки смогут провести обряд омовения в части из них даже ночью.

В Новосибирской области оборудуют 29 купелей на Крещение-2023
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Крещение#Морозы#Купели
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