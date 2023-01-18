Как обещает «Западно-Сибирский Гидрометцентр», в регионе в Крещение потеплеет до -10…-12 градусов. Для столицы Сибири – это аномальное явление среди зимы. Ещё в 2022 году в этот день за окном стоял лютый мороз до -30.