Авиарейс Омск-Новосибирск задержали почти на 10 часов

Об этом сообщил телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

Сейчас в омском аэропорту имени Карбышева вылета ожидают 75 пассажиров, среди них один ребенок.

Транспортная прокуратура Омска взяла на себя все надзорные мероприятия, связанные с защитой прав пассажиров и получения ими комплекса услуг на время ожидания рейса.

О причинах задержки вылета не сообщается.