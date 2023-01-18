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Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Авиарейс Омск-Новосибирск задержали почти на 10 часов

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Рейс Омск-Новосибирск задержали почти на 10 часов

Самолет в Новосибирск задержали в аэропорту Омска почти на 10 часов

Вылет предполагался сегодня в 10 часов 40 минут, но его перенесли почти на 10 часов — на 20.00 по местному времени.

Об этом сообщил телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
Сейчас в омском аэропорту имени Карбышева вылета ожидают 75 пассажиров, среди них один ребенок.
Транспортная прокуратура Омска взяла на себя все надзорные мероприятия, связанные с защитой прав пассажиров и получения ими комплекса услуг  на время ожидания рейса.
О причинах задержки вылета не сообщается.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево на сутки задержали рейс до Пхукета, о чем стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск».

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#Транспорт#Новосибирск#Рейс#Задержка#Омск#Аэропорт
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