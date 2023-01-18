Авиарейс Омск-Новосибирск задержали почти на 10 часов

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:04
Об этом сообщил телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
Сейчас в омском аэропорту имени Карбышева вылета ожидают 75 пассажиров, среди них один ребенок.
Транспортная прокуратура Омска взяла на себя все надзорные мероприятия, связанные с защитой прав пассажиров и получения ими комплекса услуг на время ожидания рейса.
О причинах задержки вылета не сообщается.
Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево на сутки задержали рейс до Пхукета, о чем стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск».