До 70 рублей за поездку: в Новосибирске резко взлетели цены в маршрутках в 2023

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Уже на этой недели новосибирцам придется отдавать за проезд в маршрутном такси в 2-3 раза больше прежнего. Самая дорогая поездка – от Площади Маркса до Цветного проезда на маршруте №15 (70 рублей).
Дешевле всего сегодня можно прокатиться до Диагностического центра с остановки «Заельцовский» на маршрутке №28, а также до Микрорайона Щ с Белоусова – стоимость билета 35 рублей. На 5 рублей дороже только билет в транспорте №53 и №43
Тариф в маршрутке №35, который курсирует до Речного вокзала с Цветного пр-да – 60 рублей. При этом в обратном направлении до Маркса – 70 рублей.
Напомним, ранее в Новосибирске повысили до 30 рублей тарифы на метро.