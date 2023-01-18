До 70 рублей за поездку: в Новосибирске резко взлетели цены в маршрутках в 2023

Дешевле всего сегодня можно прокатиться до Диагностического центра с остановки «Заельцовский» на маршрутке №28, а также до Микрорайона Щ с Белоусова – стоимость билета 35 рублей. На 5 рублей дороже только билет в транспорте №53 и №43