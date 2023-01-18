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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

До 70 рублей за поездку: в Новосибирске резко взлетели цены в маршрутках в 2023

Сегодня, 05:35
Фото: atas.info
Тарифы на проезд в маршрутках Новосибирска повысились с начала 2023 года

В Новосибирске подорожал проезд в шести маршрутках с 1 января 2023 года

Тарифы на проезд в маршрутках Новосибирска повысились с начала 2023 года. Об этом сообщает Центр управления городским автоэлектротранспортом.

Уже на этой недели новосибирцам придется отдавать за проезд в маршрутном такси в 2-3 раза больше прежнего. Самая дорогая поездка – от Площади Маркса до Цветного проезда на маршруте №15 (70 рублей).

Дешевле всего сегодня можно прокатиться до Диагностического центра с остановки «Заельцовский» на маршрутке №28, а также до Микрорайона Щ с Белоусова – стоимость билета 35 рублей. На 5 рублей дороже только билет в транспорте №53 и №43

Тариф в маршрутке №35, который курсирует до Речного вокзала с Цветного пр-да – 60 рублей. При этом в обратном направлении до Маркса – 70 рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске повысили до 30 рублей тарифы на метро.

Уже по 30: с 23 декабря вводится новый тариф на проезд в метро в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Маршрутка#Цены#Алина Шефер
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