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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

До какого возраста мобилизуют из запаса - предельный возраст призывника в 2023 году

Сегодня, 05:17
Фото: Косьянова Анастасия / 1MI
Возраст, когда уже не могут мобилизовать, зависит от военного звания.

Мобилизация 2023: кого точно не призовут в Новосибирске по возрасту

Возраст, до которого новосибирцев могут призвать при частичной мобилизации, определяется законом "О воинской обязанности и военной службе". В статье 53 данного закона содержится таблица, определяющая предельный возраст запаса. Других официальных ограничений по возрасту нет.

Устные разъяснения и официальные данные о предельном возрасте для мобилизации

Сразу после выхода Указа Президента "Об объявлении частичной мобилизации" прозвучали устные объяснения, кого будут призывать в первую очередь. Контр-адмирал, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что "призыву подлежат мужчины, находящиеся в запасе в званиях рядового, сержантского состава — до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет".

Эти возрастные ограничения соответствуют первому разряду граждан, пребывающих в запасе, согласно статье 53 закона ФЗ-53 "О воинской обязанности и военной службе". Но официальных указов, о том, что в рамках частичной мобилизации будут призваны граждане только первого или первого и второго разрядов не было.

Это означает, что решение по данному вопросу военкоматы принимали на местах. В результате повестки получали и мужчины, возраст которых старше, чем возраст запасников первого разряда. Повестки приходили мужчинам гораздо старше первого разряда, не ожидавшим, что их могут призвать. Формально такие повестки не были нарушением действующего законодательства, если мужчина находился в запасе.

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Статья 53 закона "О воинской обязанности и военной службе" о гражданах запаса

Согласно действующему законодательству, предельный возраст, до которого могут мобилизовать, составляет предельных возраст, до которого мужчина остается в запасе:

  • Граждан запаса в звании матросов, сержантов, прапорщиков и мичманов - в 2023 году могут призвать по частичной мобилизации до 50 лет.
  • Граждан запаса в звании младших офицеров - в 2023 году могут призвать по мобилизации до 60 лет.
  • Граждан запаса в звании майоров, капитанов 3 ранга, подполковников, капитанов 2 ранга, полковников, капитанов 1 ранга - до 65 лет идет призыв в рамках мобилизации.
  • Граждан запаса в звании высших офицеров - могут призвать в 2023 году до 70 лет.

Женщины, имеющие военно-учетные специальности, медицинские работники тоже могут быть мобилизованы. Для них предельный возраст составляет 50 лет для тех, кто имеет воинские звания офицеров, и 45 лет для всех остальных.

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В Новосибирске повестку получил 57-летний доцент, имеющий звание офицер запаса после окончания в молодости военной кафедры.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Частичная мобилизация
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