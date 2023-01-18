Это означает, что решение по данному вопросу военкоматы принимали на местах. В результате повестки получали и мужчины, возраст которых старше, чем возраст запасников первого разряда. Повестки приходили мужчинам гораздо старше первого разряда, не ожидавшим, что их могут призвать. Формально такие повестки не были нарушением действующего законодательства, если мужчина находился в запасе.