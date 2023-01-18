Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:34
Сразу после выхода Указа Президента "Об объявлении частичной мобилизации" прозвучали устные объяснения, кого будут призывать в первую очередь. Контр-адмирал, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что "призыву подлежат мужчины, находящиеся в запасе в званиях рядового, сержантского состава — до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет".
Эти возрастные ограничения соответствуют первому разряду граждан, пребывающих в запасе, согласно статье 53 закона ФЗ-53 "О воинской обязанности и военной службе". Но официальных указов, о том, что в рамках частичной мобилизации будут призваны граждане только первого или первого и второго разрядов не было.
Это означает, что решение по данному вопросу военкоматы принимали на местах. В результате повестки получали и мужчины, возраст которых старше, чем возраст запасников первого разряда. Повестки приходили мужчинам гораздо старше первого разряда, не ожидавшим, что их могут призвать. Формально такие повестки не были нарушением действующего законодательства, если мужчина находился в запасе.
Согласно действующему законодательству, предельный возраст, до которого могут мобилизовать, составляет предельных возраст, до которого мужчина остается в запасе:
Женщины, имеющие военно-учетные специальности, медицинские работники тоже могут быть мобилизованы. Для них предельный возраст составляет 50 лет для тех, кто имеет воинские звания офицеров, и 45 лет для всех остальных.
В Новосибирске повестку получил 57-летний доцент, имеющий звание офицер запаса после окончания в молодости военной кафедры.