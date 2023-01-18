К купанию в проруби нужно готовиться. Моржевание или закаливание нужно начинать задолго до Крещения, лучше делать это после консультации с врачом, потому что реакции на холод, такие как резкий спазм сосудов, могут привести к инсульту, инфаркту и другим тяжелым последствиям.