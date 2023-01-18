Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
"От тахикардии и резкого скачка давления до остановки дыхания. В результате движения могут стать неконтролируемыми, что в ледяной воде очень опасно". Все это последствия холодового шока, о которых предупреждает врач-физиотерапевт, реабилитолог из Новосибирска Галина Баблюк.
К купанию в проруби нужно готовиться. Моржевание или закаливание нужно начинать задолго до Крещения, лучше делать это после консультации с врачом, потому что реакции на холод, такие как резкий спазм сосудов, могут привести к инсульту, инфаркту и другим тяжелым последствиям.
Даже людям, регулярно занимающимся моржеванием, можно окунаться в прорубь только в оборудованных на Крещение купелях, с проверенным дном и крепкими ступенями для спуска и подъема обратно. В таких местах возле проруби устанавливают палатку, в которой можно быстро одеться, согреться горячим чаем. Рядом с оборудованной прорубью в определенные часы работы дежурит машина скорой помощи, полицейские и спасатели.
В черте Новосибирска будут работать шесть оборудованных купелей в разных районах города.