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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Холодовой шок и риск паралича - врач физиотерапевт назвала опасности купания в купели

Сегодня, 15:42
Фото: atas.info
Окунаться можно только в с

Можно стать инвалидом, если окунаться в прорубь без подготовки, считает физиотерапевт

Только люди, постоянно занимающиеся моржеванием, которые знают, как их тело реагирует на ледяную воду, могут без риска для здоровья окунаться в прорубь на Крещение, - предупредила Галина Баблюк врач-физиотерапевт "Клиники Здоровья" в новосибирском Академгородке.

"От тахикардии и резкого скачка давления до остановки дыхания. В результате движения могут стать неконтролируемыми, что в ледяной воде очень опасно". Все это последствия холодового шока, о которых предупреждает врач-физиотерапевт, реабилитолог из Новосибирска Галина Баблюк.

К купанию в проруби нужно готовиться. Моржевание или закаливание нужно начинать задолго до Крещения, лучше делать это после консультации с врачом, потому что реакции на холод, такие как резкий спазм сосудов, могут привести к инсульту, инфаркту и другим тяжелым последствиям.

Даже людям, регулярно занимающимся моржеванием, можно окунаться в прорубь только в оборудованных на Крещение купелях, с проверенным дном и крепкими ступенями для спуска и подъема обратно. В таких местах возле проруби устанавливают палатку, в которой можно быстро одеться, согреться горячим чаем. Рядом с оборудованной прорубью в определенные часы работы дежурит машина скорой помощи, полицейские и спасатели.

В Новосибирской области оборудуют 29 купелей на Крещение-2023
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В черте Новосибирска будут работать шесть оборудованных купелей в разных районах города.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Крещение 2023 в Новосибирске: купели и купание#Новосибирская область#Новосибирск#Крещение#Прорубь#Здоровье
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