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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Новогодняя лотерея обогатила на 1 млн 13 жителей Новосибирской области

Сегодня, 03:58
Фото: 1MI
Сразу 13 новосибирцев выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее
Сразу 13 новосибирцев выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Известно, что четыре счастливчика купили лотерейные билеты в Новосибирске. Остальные в районах региона: Искитиме, Каргате, Куйбышеве.

Также среди победителей есть несколько сельских жителей. Они получили 1 миллион рублей за билет, стоимостью 100 рублей.

Как уточнили журналистам, в Новосибирской области состоялась самая оживленная новогодняя лотерея в Сибири. Она обогатила аж 39 сибиряков.

Напомним, самую крупную удачу поймал "за хвост" житель Новосибирска в 2022 году, поучаствовав в жилищной лотереи. Он выиграл свыше 3 млн рублей - это стоимость квартиры в городе. 

Квартиру за 3 млн: новосибирец сорвал куш, выиграв в обычной лотерее
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Лотерея#Выигрыш#Деньги
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