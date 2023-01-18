Новогодняя лотерея обогатила на 1 млн 13 жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Известно, что четыре счастливчика купили лотерейные билеты в Новосибирске. Остальные в районах региона: Искитиме, Каргате, Куйбышеве.
Также среди победителей есть несколько сельских жителей. Они получили 1 миллион рублей за билет, стоимостью 100 рублей.
Как уточнили журналистам, в Новосибирской области состоялась самая оживленная новогодняя лотерея в Сибири. Она обогатила аж 39 сибиряков.
Напомним, самую крупную удачу поймал "за хвост" житель Новосибирска в 2022 году, поучаствовав в жилищной лотереи. Он выиграл свыше 3 млн рублей - это стоимость квартиры в городе.