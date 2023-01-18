Не менее трагический случай произошел и в том же году на реке Чертомлык – правом притоке Днепра. Мужчина снимал видеоролик для своей возлюбленной. Чтобы ее впечатлить, прыгнул в самодельную прорубь. Там его утянуло сильное течение. Его девушка и друзья снимали весь процесс, чтобы оставить в памяти. Тело погибшего нашли через сутки на четырехметровой глубине.