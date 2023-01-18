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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Смерть на Крещение: ТОП-5 самых громких ЧП на Крещение в России и под Новосибирском

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
Ежегодно в России при купании в проруби происходят несчастные случаи

Названы самые громкие ЧП в день Крещения в России и Новосибирске

На Крещение происходит немало трагических случаев при купании в проруби. Несчастные инциденты не обошли стороной и Новосибирскую область. Одно из ЧП случилось в городе-спутнике Бердске. Мы собрали самые громкие происшествия во время омовения в купели.

Крещенские купания несут большую опасность, если не быть к ним подготовленным. Например, важно совершать омовение только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и врачи. Также не стоит забывать о своем здоровье: не для всех людей ледяная вода полезна, иногда наоборот, может только навредить.

 

Мать утонула на глазах у детей в Питере

Неудачливых ныряльщиков может затянуть сильное течение. Так произошло в 2022 году в Ленинградской области. Женщина окунулась в самодельную необорудованную прорубь, а ее сбило сильное течение. Все произошло на глазах у двоих детей и мужа. Выбраться она не смогла. Тело нашли спасатели спустя неделю.

 

Хотел впечатлить возлюбленную и прыгнул в прорубь

Не менее трагический случай произошел и в том же году на реке Чертомлык – правом притоке Днепра. Мужчина снимал видеоролик для своей возлюбленной. Чтобы ее впечатлить, прыгнул в самодельную прорубь. Там его утянуло сильное течение. Его девушка и друзья снимали весь процесс, чтобы оставить в памяти. Тело погибшего нашли через сутки на четырехметровой глубине.

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После бани нырнул в самодельную прорубь

Ужасная смерть настигла и 37-летнего мужчину из села Енотаевка Астраханской области. Все произошло в 2019 году. В тот день он с друзьями был в бане на Крещение, а чтобы «закрепить» эффект нырнул в самодельную прорубь, а затем пропал. Тело нашли не сразу. Течение было достаточно сильным.

 

Остановилось сердце у пенсионера в Бердске

В Новосибирске и области не было ни одного громкого происшествия в день Крещения за 10 лет. Последние события датируются 2013 годом.

Тогда в Бердске умер 60-летний новосибирец. Он трижды окунулся в проруби, но в один момент почувствовал себя плохо. Через несколько минут он скончался, врачи не смогли откачать сибиряка. Выяснилось, что у мужчины остановилось сердце.

 

Ударился о дно и сломал шею

В 2020 году в поселке Ровное Гвардейского округа в Калининграде  23-летний парень окунулся в прорубь на Крещение и сломал шею. Молодой человек выступил с поздравительной речью и нырнул вниз головой в прорубь. Он ударился о дно и появился на поверхности купели вверх спиною. Собравшиеся вокруг восприняли это розыгрышем. Мужчину спасли, а врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.

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Напомним, Крещенские морозы отступят от Новосибирской области в религиозный праздник 19 января. Горожане смогут окунуться в купель при -10 °C.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Погиб#Крещение#Крещение 2023 в Новосибирске: купели и купание
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