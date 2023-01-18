Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
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Updated Сегодня, 09:47
Крещенские купания несут большую опасность, если не быть к ним подготовленным. Например, важно совершать омовение только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и врачи. Также не стоит забывать о своем здоровье: не для всех людей ледяная вода полезна, иногда наоборот, может только навредить.
Неудачливых ныряльщиков может затянуть сильное течение. Так произошло в 2022 году в Ленинградской области. Женщина окунулась в самодельную необорудованную прорубь, а ее сбило сильное течение. Все произошло на глазах у двоих детей и мужа. Выбраться она не смогла. Тело нашли спасатели спустя неделю.
Не менее трагический случай произошел и в том же году на реке Чертомлык – правом притоке Днепра. Мужчина снимал видеоролик для своей возлюбленной. Чтобы ее впечатлить, прыгнул в самодельную прорубь. Там его утянуло сильное течение. Его девушка и друзья снимали весь процесс, чтобы оставить в памяти. Тело погибшего нашли через сутки на четырехметровой глубине.
Ужасная смерть настигла и 37-летнего мужчину из села Енотаевка Астраханской области. Все произошло в 2019 году. В тот день он с друзьями был в бане на Крещение, а чтобы «закрепить» эффект нырнул в самодельную прорубь, а затем пропал. Тело нашли не сразу. Течение было достаточно сильным.
В Новосибирске и области не было ни одного громкого происшествия в день Крещения за 10 лет. Последние события датируются 2013 годом.
Тогда в Бердске умер 60-летний новосибирец. Он трижды окунулся в проруби, но в один момент почувствовал себя плохо. Через несколько минут он скончался, врачи не смогли откачать сибиряка. Выяснилось, что у мужчины остановилось сердце.
В 2020 году в поселке Ровное Гвардейского округа в Калининграде 23-летний парень окунулся в прорубь на Крещение и сломал шею. Молодой человек выступил с поздравительной речью и нырнул вниз головой в прорубь. Он ударился о дно и появился на поверхности купели вверх спиною. Собравшиеся вокруг восприняли это розыгрышем. Мужчину спасли, а врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.
Напомним, Крещенские морозы отступят от Новосибирской области в религиозный праздник 19 января. Горожане смогут окунуться в купель при -10 °C.