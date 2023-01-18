Заместителя мэра Новосибирска Анну Терешкову можно назвать заядлой купальщицей. Фотографии с омовения она выкладывает на своих страницах и получает сотни лайков. Ледяная вода для нее – настоящее удовольствие. Терешкову можно было не раз заметить в проруби. Также она иногда «валяется» в снегу прямо в купальнике. Последнее фото с Крещения у вице-мэра было опубликовано в 2020 году.