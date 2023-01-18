Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Вице-мэр Анна Терешкова, вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов и министр промышленности региона Андрей Гончаров окунулись в купели на Крещение – в разные годы. Кто из ВИП-персон будет нырять в прорубь в 2023 году, пока неизвестно, но мы следим за ситуацией.
Заместителя мэра Новосибирска Анну Терешкову можно назвать заядлой купальщицей. Фотографии с омовения она выкладывает на своих страницах и получает сотни лайков. Ледяная вода для нее – настоящее удовольствие. Терешкову можно было не раз заметить в проруби. Также она иногда «валяется» в снегу прямо в купальнике. Последнее фото с Крещения у вице-мэра было опубликовано в 2020 году.
Вице-спикер Законодательного собрания региона Андрей Панферов соблюдает не все христианские праздники, но обычай с омовением ему близок. По его словам, купание в проруби положительно влияет на здоровье: целебное действие крещенской воды позволяет не переживать о старых болячках еще несколько недель, говорил Панферов в 2013 году.
В 2014 году тогда еще глава Кировского района Андрей Гончаров принял участие в крещенских купаниях. Сейчас он министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Депутата Горсовета Ростислава Антонова в 2020 году тоже заметили в ледяной проруби, как и полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло.
Врачи единогласно заявляют: идти купаться в проруби можно только здоровому человеку. Если есть симптомы ОРВИ, гриппа и других недугов, лучше отказаться от этой идеи. Окунаться можно только в тех местах, которые разрешены МЧС. Эти проруби оборудованы специальным подходом, а рядом всегда дежурит скорая помощь и спасатели.
После того, как вы вышли из воды, важно насухо вытереться полотенцем, надеть теплую сухую одежду и согреться, выпив чая.
Напомним, что в регионе оборудуют только 29 купелей, которые будет контролировать МЧС. Морозов в ночь Крещения не будет.