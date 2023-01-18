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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Терешкова, Панферов, Гончаров: ВИП-персоны окунаются на Крещение в Новосибирске

Сегодня, 08:12
Фото: tereshkova_anna
Анна Терешкова, вице-мэр, часто окунается в купелях на Крещение
19 января 2023 жители Новосибирской области встречают православный праздник – Крещение. В этот день тысячи сибиряков окунаются в прорубь. Не остаются в стороне и известные люди Новосибирска – рассказываем о них в материале.

Вице-мэр Анна Терешкова, вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов и министр промышленности региона Андрей Гончаров окунулись в купели на Крещение – в разные годы. Кто из ВИП-персон будет нырять в прорубь в 2023 году, пока неизвестно, но мы следим за ситуацией.

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Заместителя мэра Новосибирска Анну Терешкову можно назвать заядлой купальщицей. Фотографии с омовения она выкладывает на своих страницах и получает сотни лайков. Ледяная вода для нее – настоящее удовольствие. Терешкову можно было не раз заметить в проруби. Также она иногда «валяется» в снегу прямо в купальнике. Последнее фото с Крещения у вице-мэра было опубликовано в 2020 году.

Анна Терешкова не боится холодной воды
Фото: tereshkova_anna

Вице-спикер Законодательного собрания региона Андрей Панферов соблюдает не все христианские праздники, но обычай с омовением ему близок. По его словам, купание в проруби положительно влияет на здоровье: целебное действие крещенской воды позволяет не переживать о старых болячках еще несколько недель, говорил Панферов в 2013 году.

В 2014 году тогда еще глава Кировского района Андрей Гончаров принял участие в крещенских купаниях. Сейчас он министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Андрей Гончаров в купели 9 лет назад
Фото: nsknews.info

Депутата Горсовета Ростислава Антонова в 2020 году тоже заметили в ледяной проруби, как и полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло.

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Врачи единогласно заявляют: идти купаться в проруби можно только здоровому человеку. Если есть симптомы ОРВИ, гриппа и других недугов, лучше отказаться от этой идеи. Окунаться можно только в тех местах, которые разрешены МЧС. Эти проруби оборудованы специальным подходом, а рядом всегда дежурит скорая помощь и спасатели.

После того, как вы вышли из воды, важно насухо вытереться полотенцем, надеть теплую сухую одежду и согреться, выпив чая.

Напомним, что в регионе оборудуют только 29 купелей, которые будет контролировать МЧС. Морозов в ночь Крещения не будет. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Крещение#Крещение 2023 в Новосибирске: купели и купание
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