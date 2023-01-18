Купания на Крещение отменяются: в Куйбышеве закрыли все купели из-за ненадежного льда

Posted 18 января 2023, 09:31
Published 18 января 2023, 09:31
Modified 18 января 2023, 10:04
Updated 18 января 2023, 10:04
Специалисты установили, что нынешней зимой на реке Омь сформировался двойной лед — с водяной прослойкой.
Толщина верхнего слоя льда составляет 8 сантиметров, затем идет такого же размера водяная прослойка, после нее снова лед с толщиной в 32 сантиметра. Сотрудники инспекции по маломерным судам считают, что главной причиной для формирования ненадежного, двойного, льда стало резкое изменение уровня воды в реке после ледостава. Об этом сообщил сегодня начальник отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района Никита Остапенко.
На таком льду проводить массовые купания в проруби категорически запрещено.
Ранее сообщалось, что традиционные для православных христиан мероприятия на Крещение Господне в Бердске отменили из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.