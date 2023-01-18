Купания на Крещение отменяются: в Куйбышеве закрыли все купели из-за ненадежного льда

Специалисты установили, что нынешней зимой на реке Омь сформировался двойной лед — с водяной прослойкой.

Толщина верхнего слоя льда составляет 8 сантиметров, затем идет такого же размера водяная прослойка, после нее снова лед с толщиной в 32 сантиметра. Сотрудники инспекции по маломерным судам считают, что главной причиной для формирования ненадежного, двойного, льда стало резкое изменение уровня воды в реке после ледостава. Об этом сообщил сегодня начальник отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района Никита Остапенко.

На таком льду проводить массовые купания в проруби категорически запрещено.