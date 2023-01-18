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Posted 18 января 2023, 09:31

Published 18 января 2023, 09:31

Modified 18 января 2023, 10:04

Updated 18 января 2023, 10:04

В Куйбышеве окунаться в проруби на Крещение опасно: на реке двойной лед

Купания на Крещение отменяются: в Куйбышеве закрыли все купели из-за ненадежного льда

18 января 2023, 09:31
Фото: сайт Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. В Куйбышеве окунаться в проруби на Крещение опасно: на реке двойной лед

В городе Новосибирской области закрыли все крещенские купели из-за двойного льда

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Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции
Последнее обследование реки Омь показало, что лед здесь не надежен — в нем обнаружили водяную прослойку размером 8 сантиметров.

Специалисты установили, что нынешней зимой на реке Омь сформировался двойной лед  — с водяной прослойкой.
Толщина верхнего слоя льда составляет 8 сантиметров, затем идет такого же размера водяная прослойка, после нее снова лед с толщиной в 32 сантиметра. Сотрудники инспекции по маломерным судам считают, что главной причиной для формирования ненадежного, двойного, льда стало резкое изменение уровня воды в реке после ледостава. Об этом сообщил сегодня начальник отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района Никита Остапенко.
На таком льду проводить массовые купания в проруби категорически запрещено.

Ранее сообщалось, что традиционные для православных христиан мероприятия на Крещение Господне в Бердске отменили из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.

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