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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Новосибирске на 2 дня затянется раздача святой воды на Крещение

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Новосибирцам будут разливать святую воду 18 и 19 января в Вознесенском соборе
Новосибирцам будут разливать святую воду 18 и 19 января в Вознесенском кафедральном соборе. Раздача начинается в 7 утра, сообщает пресс-служба учреждения.

Накануне религиозного праздника Крещения Господня верующие сибиряки смогут посетить храм и освятить воду. Обряд будет проходить два дня подряд.

«с 7 до 20 часов стартует раздача воды 19 января. С 11:00 до 19:00 – можно прийти в Крещенский сочельник, 18 января», - уточняется на сайте собора.

Представители храма отметили, что даты, когда освящают воду священнослужители, значения не имеют. Над водой произносят молитвы по одному и тому же чину.

Кроме того, сибирякам напомнили, что в день Крещения их ждут в Вознесенском соборе на службу.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Крещение#Купание#Собор#Алина Шефер
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