В Новосибирске на 2 дня затянется раздача святой воды на Крещение

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Накануне религиозного праздника Крещения Господня верующие сибиряки смогут посетить храм и освятить воду. Обряд будет проходить два дня подряд.
«с 7 до 20 часов стартует раздача воды 19 января. С 11:00 до 19:00 – можно прийти в Крещенский сочельник, 18 января», - уточняется на сайте собора.
Представители храма отметили, что даты, когда освящают воду священнослужители, значения не имеют. Над водой произносят молитвы по одному и тому же чину.
Кроме того, сибирякам напомнили, что в день Крещения их ждут в Вознесенском соборе на службу.