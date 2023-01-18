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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Новосибирске поймали разграбляющего бывший военный городок вандала

Сегодня, 11:43
Фото: Елена Гавровская
Вандала из банды расхитителей военного городка №17 в Новосибирске задержали
Вандала из банды расхитителей военного городка №17 в Новосибирске задержали на открытии памятника о снятии блокады Ленинграда 18 января. Об этом Atas.info рассказала общественница Елена Гавровская.

Активистка жаловалась ранее журналисту сайта о том, что пока полиция бездействует, городок разграбляет целая банда. В старинных зданиях, признанных объектами культурного наследия, начали исчезать дверные проёмы и двутавровые перемычки 40-х годов.

«В полиции Октябрьского района лежит, наверное, тонна заявлений о расхищении имущества военного городка. Воруют средь бела дня, все знают и хоть кто-то понес наказание? Нужно активизировать полицию. Алексей Пронин, директор музея, хотел спасти на днях изделия от похищения. Пока шел - их уже уволокли, видимо, в пункт цветмета», - рассказала Гавровская.

Эту историю донесли до главы СК России Бастрыкина – он поручил возбудить уголовное дело и взял его расследование на свой контроль. Также он проконтролировал ход восстановления мемориала.

Уже в среду, 18 января, бывший военный городок посетила делегация следователей, общественников и местных жителей. Их пригласили на открытие стелы воинам Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии. И недалеко от этого места очевидцы поймали вандала.

После слов Бастрыкина об уголовном деле в Новосибирске восстановят военный мемориал
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Памятник#Вандалы#СК#Алина Шефер
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