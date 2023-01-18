В Новосибирске поймали разграбляющего бывший военный городок вандала

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Активистка жаловалась ранее журналисту сайта о том, что пока полиция бездействует, городок разграбляет целая банда. В старинных зданиях, признанных объектами культурного наследия, начали исчезать дверные проёмы и двутавровые перемычки 40-х годов.
«В полиции Октябрьского района лежит, наверное, тонна заявлений о расхищении имущества военного городка. Воруют средь бела дня, все знают и хоть кто-то понес наказание? Нужно активизировать полицию. Алексей Пронин, директор музея, хотел спасти на днях изделия от похищения. Пока шел - их уже уволокли, видимо, в пункт цветмета», - рассказала Гавровская.
Эту историю донесли до главы СК России Бастрыкина – он поручил возбудить уголовное дело и взял его расследование на свой контроль. Также он проконтролировал ход восстановления мемориала.
Уже в среду, 18 января, бывший военный городок посетила делегация следователей, общественников и местных жителей. Их пригласили на открытие стелы воинам Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии. И недалеко от этого места очевидцы поймали вандала.