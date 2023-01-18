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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

В Новосибирске водитель открыл стрельбу на улице Кирова

Сегодня, 04:27
Фото: 1MI
В Новосибирске водитель открыл стрельбу на улице Кирова
Конфликт между двумя водителями перерос в стрельбу посреди дороги на улице Кирова в Новосибирске. Об этом инциденте, произошедшем утром 18 января, рассказали очевидцы.
«Рано утром автомобили стояли в пробке на перекрестке Кирова и Бориса Богаткова. Один водитель начал ругаться с другим, который находился в машине рядом. Дошло до стрельбы – кто-то из них выстрелил в воздух», - пояснили Atas.info свидетели конфликта.

Сибиряки предположили, что выстрел произвели из травматического пистолета. Никто не пострадал. После этого пробка быстро сошла на нет.

По факту случившегося в ГУ МВД Новосибирской области ещё не отреагировали. Официальных комментариев от ведомства нет.

Напомним, прошлым летом в Новосибирске задержали известного адвоката, который устроил стрельбу во дворе из-за конфликта с водителем ГАЗели. Его хотели привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка.

 

В Новосибирске задержали известного адвоката из-за стрельбы во дворе дома
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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Стрельба#Водитель#Алина Шефер
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