В Новосибирске водитель открыл стрельбу на улице Кирова

Конфликт между двумя водителями перерос в стрельбу посреди дороги на улице Кирова в Новосибирске. Об этом инциденте, произошедшем утром 18 января, рассказали очевидцы.

«Рано утром автомобили стояли в пробке на перекрестке Кирова и Бориса Богаткова. Один водитель начал ругаться с другим, который находился в машине рядом. Дошло до стрельбы – кто-то из них выстрелил в воздух», - пояснили Atas.info свидетели конфликта. Сибиряки предположили, что выстрел произвели из травматического пистолета. Никто не пострадал. После этого пробка быстро сошла на нет. По факту случившегося в ГУ МВД Новосибирской области ещё не отреагировали. Официальных комментариев от ведомства нет. Напомним, прошлым летом в Новосибирске задержали известного адвоката, который устроил стрельбу во дворе из-за конфликта с водителем ГАЗели. Его хотели привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка. В Новосибирске задержали известного адвоката из-за стрельбы во дворе дома Узнать подробнее