В Новосибирске водитель открыл стрельбу на улице Кирова

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:33
«Рано утром автомобили стояли в пробке на перекрестке Кирова и Бориса Богаткова. Один водитель начал ругаться с другим, который находился в машине рядом. Дошло до стрельбы – кто-то из них выстрелил в воздух», - пояснили Atas.info свидетели конфликта.
Сибиряки предположили, что выстрел произвели из травматического пистолета. Никто не пострадал. После этого пробка быстро сошла на нет.
По факту случившегося в ГУ МВД Новосибирской области ещё не отреагировали. Официальных комментариев от ведомства нет.
Напомним, прошлым летом в Новосибирске задержали известного адвоката, который устроил стрельбу во дворе из-за конфликта с водителем ГАЗели. Его хотели привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка.