В России заключили первый офсетный договор с МСП-поставщиком

«Организация производства отечественных транспондеров — важный этап развития опорной сети скоростных платных дорог и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, — отметил председатель правления госкомпании „Автодор“ Вячеслав Петушенко. — Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году совокупный прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км».