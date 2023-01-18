В России заключили первый офсетный договор с МСП-поставщиком

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В качестве поставщика-инвестора заявлена компания ООО «Сорб Инжиниринг». Предприятие намерено поставить 100 тысяч транспондеров отечественного производства для оплаты проезда по платным участкам дорог, а также 10 тысяч держателей для них. Начало поставок запланировано на май 2023 года. Всего предусмотрен выпуск трех партий товара. Об этом информирует tass.ru.
По словам первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова, офсетный договор предполагает обязательные для МСП-поставщика этапы по развитию собственного бизнеса, выполнение которых гарантирует ему спрос на выпускаемую продукцию в течение ряда лет.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, особенностью офсетного договора является долгосрочная выгода.
«Важно, что на всем пути идет сопровождение специалистами корпорации, заказчик определяет свой спрос, мы помогаем найти поставщиков и оказать им необходимую финансовую поддержку», — добавил Исаевич.
Компания «Сорб Инжиниринг» намерена инвестировать в производство транспондеров и дополнительных элементов не менее 50 млн рублей. Производство разместится в Зеленоградском округе Москвы. Предоставлением льготного кредитования и независимой гарантии на эту сумму займется МСП Банк.
«Организация производства отечественных транспондеров — важный этап развития опорной сети скоростных платных дорог и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, — отметил председатель правления госкомпании „Автодор“ Вячеслав Петушенко. — Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году совокупный прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км».
Контракт предусматривает, что МСП-поставщик гарантирует выполнение установленных им условий в определенные сроки. В рамках организации производства на него возлагаются проведение опытно-конструкторских работ, испытаний, закупка оборудования, его монтаж, пусконаладка, контроль стабильности работы, валидация оборудования и производства.