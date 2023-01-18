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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В заповедных лесах 4-кратный рост численности лосей и 2-кратный - сибирских косуль

Сегодня, 16:04
Фото: 1MI
"Перепись" диких животных в новосибирских заповедниках завершится в апреле

В заповедниках НСО стало больше лосей и косуль, но кабанов - меньше

"Перепись" диких зверей проводят охотоведы, специалисты Минприроды, добровольцы и сами охотники.
Команде предстоит пройти 3160 километров, побывать на 269 звериных маршрутах, определить численность 22 видов охотничьих животных и птиц.
«Перепись» четвероногих обитателей лесов будет вестись на подсчете звериных следов, пернатых зарегистрируют с помощью визуального наблюдения.
Специалисты отмечают, что статистические данные последних лет внушают оптимизм. Так, если в 2006 году насчитывалось всего 538 особей лося, то в 2022 году его численность составила 1964 особи. Поголовье сибирской косули выросло с 3812 до 6559.  Стабильно сохраняется численность лисицы — 550 особей.
Но наблюдается снижение численности кабана — с 513 до 200 особей. И дело тут не в браконьерах: естественный отбор предотвращает распространение африканской чумы свиней в охотничьих угодьях.
Окончательные результаты подсчетов будут известны в апреле нынешнего года.
Ранее сообщалось, что зоозащитники  уехали на отлов медвежат, которые с начала осени держат в страхе жителей Болотнинского района Новосибирской области. Подробности этой операции волонтеры рассказали Atas.info.
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Заповедник#Животные#Численность
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