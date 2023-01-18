В заповедных лесах 4-кратный рост численности лосей и 2-кратный - сибирских косуль

Специалисты отмечают, что статистические данные последних лет внушают оптимизм. Так, если в 2006 году насчитывалось всего 538 особей лося, то в 2022 году его численность составила 1964 особи. Поголовье сибирской косули выросло с 3812 до 6559. Стабильно сохраняется численность лисицы — 550 особей.