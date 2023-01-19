atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Грозные симптомы кори у взрослых и детей назвал врач из Новосибирска

Сегодня, 03:00
Фото: 1MI
Грозные симптомы кори у взрослых и детей назвал врач из Новосибирска
Заболеваемость корью продолжает расти в Новосибирской области – с декабря 2022 уже 45 случаев. Заведующий отделением многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев рассказал, чем опасна корь для детей и взрослых, какие симптомы и последствия могут тревожить пациентов.

По словам врача, корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которым человек повторно не заражается. Легче его переносят дети, а вот взрослые рискуют при несвоевременном лечении получить новые «болячки» и даже погибнуть.

Первые симптомы при кори возникают только через 2 недели, как отметил Олег Цыпляев. И они очень неприятные.

«После инкубационного периода, который длится 7-14 дней, а в редких случаях 21 день, возникает катаральная стадия, которая сопровождается следующими симптомами: слабостью, болью в горле, кашлем и насморком, воспаление оболочки глаз, температурой под 40 градусов. Спустя 5 дней уходят на спад, но появляется сыпь. Отдельные элементы сливаются в одни очаги. Они выступают на шее, голове, потом по всему телу», - рассказал врач.

Ещё опаснее выглядят последствия кори, с лечением которой опоздали. В самых запущенных случаях она может довести человека до инвалидности.

«Пациент рискует подхватить пневмонию, менингит, язву роговицы глаза, коревой энцефалит и многие другие опасные заболевания. Всего этого можно избежать, если вакцинироваться», - заключил Цыпляев.

Напомним, ранее установили нулевого пациента с корью в Новосибирской области. Следователи начали проверку по её завозу.

СК начал проверку завоза кори мигрантами из Средней Азии в Новосибирскую область
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Корь#Симптомы
Подпишитесь
Терешкова, Панферов, Гончаров: ВИП-персоны окунаются на Крещение в Новосибирске
Вчера, 08:12
В Новосибирске в баре посетителю не дали второй раз спеть песню про президента
Вчера, 14:46
Холодовой шок и риск паралича - врач физиотерапевт назвала опасности купания в купели
Вчера, 15:42
Отставание в строительстве моста в Новосибирске бросает тень на репутацию группы ВИС
Вчера, 14:18
Столицу РФ хотят перенести в Новосибирск из-за угрозы бомбардировок
Вчера, 08:16
Опубликованы фотографии погибших на СВО военных из Новосибирской области
Вчера, 05:18