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По словам врача, корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которым человек повторно не заражается. Легче его переносят дети, а вот взрослые рискуют при несвоевременном лечении получить новые «болячки» и даже погибнуть.
Первые симптомы при кори возникают только через 2 недели, как отметил Олег Цыпляев. И они очень неприятные.
«После инкубационного периода, который длится 7-14 дней, а в редких случаях 21 день, возникает катаральная стадия, которая сопровождается следующими симптомами: слабостью, болью в горле, кашлем и насморком, воспаление оболочки глаз, температурой под 40 градусов. Спустя 5 дней уходят на спад, но появляется сыпь. Отдельные элементы сливаются в одни очаги. Они выступают на шее, голове, потом по всему телу», - рассказал врач.
Ещё опаснее выглядят последствия кори, с лечением которой опоздали. В самых запущенных случаях она может довести человека до инвалидности.
«Пациент рискует подхватить пневмонию, менингит, язву роговицы глаза, коревой энцефалит и многие другие опасные заболевания. Всего этого можно избежать, если вакцинироваться», - заключил Цыпляев.
Напомним, ранее установили нулевого пациента с корью в Новосибирской области. Следователи начали проверку по её завозу.