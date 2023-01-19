Институт катализа СО РАН разработал инновационное церковное кадило

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
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Updated Сегодня, 14:03
Преимуществом нового метола станет долговечность и отсутствие дыма при горении - из устройства выходит лишь тепло и аромат ладана.
Аппарат устроен как каталитическая горелка, в его состав вошли топливный элемент - пропан-бутановая смесь, инжектор, сопло и пара каталитических сеточек.
«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению», — цитирует ученного вк-сообщество "Институт катализа СО РАН".
Оригинальная задумка умещается в корпусе классического кадило. Однако газовый баллон, необходимый для подачи пропан-бутановой смеси пришлось покрасить золотой краской для соблюдения визуальной гармонии с прочими элементами.
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