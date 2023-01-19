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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Институт катализа СО РАН разработал инновационное церковное кадило

Сегодня, 13:48
Фото: ВК - сообщество "Институт катализа СО РАН"
Сибирские ученые обновили инструментарий православных храмов
Кадило на основе катализа разработал кандидат технических наук, ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов.

Преимуществом нового метола станет долговечность и отсутствие дыма при горении - из устройства выходит лишь тепло и аромат ладана.

Аппарат устроен как каталитическая горелка, в его состав вошли топливный элемент - пропан-бутановая смесь, инжектор, сопло и пара каталитических сеточек. 

«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению», — цитирует ученного вк-сообщество "Институт катализа СО РАН".

Оригинальная задумка умещается в корпусе классического кадило. Однако газовый баллон, необходимый для подачи пропан-бутановой смеси пришлось покрасить золотой краской для соблюдения визуальной гармонии с прочими элементами. 

Священники Храма Всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке уже успели провести “полевые испытания” изобретения. 

Ранее в Новосибирске кот с даром ясновидения был выставлен на продажу под Новосибирском за 7 млн рублей.

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#Общество#Новосибирск#Кадило#Институт катализа#Ученый
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