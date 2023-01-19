Институт катализа СО РАН разработал инновационное церковное кадило

«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению», — цитирует ученного вк-сообщество "Институт катализа СО РАН".