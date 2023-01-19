Из Новосибирской области в Алтайский край вернулись четыре человека и заболели корью

О зарегистрированных случаях кори на Алтае рассказала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

По слова алтайского эпидемиолога, которая поделилась этой информацией с барнаульским изданием «Московский комсомолец», четверо местных жителя, заболевших корью, приехали домой из Новосибирской области. Возраст инфицированных — от 21 до 28 лет.

Издание сообщает, что сейчас на Алтае выявляют круг контактных лиц, которые

составляют на данный момент 400 человек.