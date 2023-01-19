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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Из Новосибирской области в Алтайский край вернулись четыре человека и заболели корью

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Минздрав в очередной раз напоминает, что лучшая профилактика кори - это вакцинация

Четыре жителя Алтайского края привезли в регион корь из Новосибирской области

О приехавших из Новосибирской области в Алтайский край носителях инфекционного заболевания morbillus сообщает издание "НГС" со ссылкой на барнаульский "МК".

О зарегистрированных случаях кори на Алтае рассказала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.
По слова алтайского эпидемиолога, которая поделилась этой информацией с барнаульским изданием «Московский комсомолец», четверо местных жителя, заболевших корью, приехали домой из Новосибирской области. Возраст инфицированных — от 21 до 28 лет.
Издание сообщает, что сейчас на Алтае выявляют круг контактных лиц, которые
составляют на данный момент 400 человек.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за два месяца зарегистрировали 45 случаев кори.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Корь#Распространение#Алтайский край#Эпидемиолог
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