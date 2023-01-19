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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

На Крещение в ледяных прорубях окунулись более 10 тысяч человек

Сегодня, 10:38

В Новосибирской области на Крещение в прорубях окунулись более 10 тысяч человек

В этом году власти подготовил 30 крещенских купелей — 24 в области и 6 в Новосибирске. Информации о происшествиях во время обряда погружения в воду в экстренные службы НСО не поступало.
Крещенские купели начали готовить за два месяца до праздника — расчищали площадки, постоянно мониторили толщину ледяных покров на водоемах, проверяли дно и скорость течения воды.
Каждая крещенская купальня была оборудовали лесенками и деревянными стенками, подведено освещение к проруби.
Безопасность купающихся обеспечивали сотрудники инспекции по маломерным судам, спасатели и пожарные.
Возле каждой крещенской иордани оборудовали палатки с тепловыми пушками или печками, выстлали дорожки из сена, чтобы люди могли спокойно добраться до купели, организовали горячий чай.
Купальщики были очень довольны и многие говорили добрые слова в адрес организаторов крещенских прорубей.
Праздник получился!
С Крещением Господним вас, православные!
Ранее сообщалось, что традиционные для православных христиан мероприятия на Крещение Господне в Бердске отменили из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, а в Куйбышеве закрыли все крещенские купели из-за двойного льда, потому что последнее обследование реки Омь показало, что лед здесь не надежен — в нем обнаружили водяную прослойку размером 8 сантиметров.
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Крещение#Крещение 2023 в Новосибирске: купели и купание#Проруби#10.000 человек#МЧС#Праздник
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