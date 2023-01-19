На Крещение в ледяных прорубях окунулись более 10 тысяч человек

Крещенские купели начали готовить за два месяца до праздника — расчищали площадки, постоянно мониторили толщину ледяных покров на водоемах, проверяли дно и скорость течения воды.
Каждая крещенская купальня была оборудовали лесенками и деревянными стенками, подведено освещение к проруби.
Безопасность купающихся обеспечивали сотрудники инспекции по маломерным судам, спасатели и пожарные.
Возле каждой крещенской иордани оборудовали палатки с тепловыми пушками или печками, выстлали дорожки из сена, чтобы люди могли спокойно добраться до купели, организовали горячий чай.
Купальщики были очень довольны и многие говорили добрые слова в адрес организаторов крещенских прорубей.
Праздник получился!
С Крещением Господним вас, православные!
Ранее сообщалось, что традиционные для православных христиан мероприятия на Крещение Господне в Бердске отменили из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, а в Куйбышеве закрыли все крещенские купели из-за двойного льда, потому что последнее обследование реки Омь показало, что лед здесь не надежен — в нем обнаружили водяную прослойку размером 8 сантиметров.