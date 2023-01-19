На Крещение в ледяных прорубях окунулись более 10 тысяч человек

В Новосибирской области на Крещение в прорубях окунулись более 10 тысяч человек

В этом году власти подготовил 30 крещенских купелей — 24 в области и 6 в Новосибирске. Информации о происшествиях во время обряда погружения в воду в экстренные службы НСО не поступало.