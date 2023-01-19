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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Первая распродажа S7 зимой-2023 в Новосибирске: дата и условия

Сегодня, 03:16
Фото: 1MI
Условия распродажи отличаются от привычных

Авиакомпания S7 объявила о первой распродаже билетов в 2023 году

Авиакомпания S7 объявила о первой закрытой распродаже билетов в 2023 году. Ее условия отличаются от тех, к которым привыкли пассажиры. Рассказываем, что изменилось

Закрытая распродажа билетов на рейсы авиакомпании S7 начнется 23 января 2023 года и продлится только один день. Традиционно обещаны скидки на полеты до 50%, в акции участвуют даже субсидированные тарифы, однако условия для получения дисконта названы новые. Скидочные цены будут доступные только подписчикам сервиса Яндекс Плюс, которые привяжут свой аккаунт к личному кабинету на сайте авиакомпании.

При этом владелец связанных аккаунтов сможет получать дополнительно к милям авиакомпании баллы интернет-платформы за покупку авиабилетов и услуги на борту авиалайнера. А мили S7 будут начисляться за использование сервисов Яндекса, начиная от такси и заканчивая покупками товаров на Маркете.

Покупка авиабилетов со скидкой будет доступна на рейсы, выполняемые с 30 января 2023 года и далее без ограничений.

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#Транспорт#Новосибирск#S7#Билеты#Распродажа
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