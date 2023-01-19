Закрытая распродажа билетов на рейсы авиакомпании S7 начнется 23 января 2023 года и продлится только один день. Традиционно обещаны скидки на полеты до 50%, в акции участвуют даже субсидированные тарифы, однако условия для получения дисконта названы новые. Скидочные цены будут доступные только подписчикам сервиса Яндекс Плюс, которые привяжут свой аккаунт к личному кабинету на сайте авиакомпании.