Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В Новосибирск отправится первый прямой поезд из Узбекистана. Произойдет это 2 февраля 2022 года. Его отменили еще в 2020 году, так как в мире была большая заболеваемость коронавирусом и число пассажиров резко сократилось.
Номера маршрутов поезда - № 369 и 370. Рейс из Новосибирска отправляется с 10:42, а из Ташкента в 16:05 по местному времени. В пути состав пробудет 2 дня и 15 часов.
Напомним, что в Новосибирской области 1 января запустили электричку до Татарска - самого отдаленного города от административного центра региона. Она пользовалась большим спросом, поэтому было принято решение увеличить число вагонов до 10.