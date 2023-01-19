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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Первый прямой поезд Узбекистан – Новосибирск начнет ходить со 2 февраля 2023

Сегодня, 04:29
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Поезд отменяли из-за эпидемии ковида
С февраля возобновляется железнодорожное сообщение между Новосибирском и Узбекистаном. Поезд отменили еще несколько лет назад, говорится в пресс-службе РЖД.

В Новосибирск отправится первый прямой поезд из Узбекистана. Произойдет это 2 февраля 2022 года. Его отменили еще в 2020 году, так как в мире была большая заболеваемость коронавирусом и число пассажиров резко сократилось.

Номера маршрутов поезда - № 369 и 370. Рейс из Новосибирска отправляется с 10:42, а из Ташкента в 16:05 по местному времени. В пути состав пробудет 2 дня и 15 часов.

Очень востребованная: в электричке Новосибирск-Татарск увеличили число вагонов
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Напомним, что в Новосибирской области 1 января запустили электричку до Татарска - самого отдаленного города от административного центра региона. Она пользовалась большим спросом, поэтому было принято решение увеличить число вагонов до 10.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Поезд#Узбекистан#РЖД
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