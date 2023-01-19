По поручению Президента РФ в Новосибирской области построят рекордное количество школ

«Строительство объектов образования – одна из приоритетных задач Правительства региона, и темпы ввода объектов в этом году значительно увеличатся. Так, если в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию 4 школы более чем на 2,5 тысячи мест, то планы на 2023 год – строительство уже 14 школ проектной мощностью свыше 10 тысяч мест, из них 10 школ на 8,6 тысяч мест в г. Новосибирске. За 5 лет с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью более 17,8 тысяч мест», – акцентировал внимание Сергей Нелюбов.



Министр образования региона Сергей Федорчук отметил, что дополнительно в 2023 году на территории Новосибирской области за счет проведения ремонтных работ и оснащения необходимым оборудованием действующих образовательных организаций запланировано открытие 3 919 новых школьных мест. Кроме того, в регионе с 2023 года реализуется программа по капитальному ремонту школ, в текущем году планируется завершить капитальный ремонт на 14 объектах. За счет реализации национального проекта «Демография» в 2023 году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 3-х детских садов проектной мощностью 540 мест.



Говоря о ходе строительных работ, министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что подготовке площадок уделяется особое внимание, каждый новый объект уникален, возведение любой новой школы находится на особом контроле.