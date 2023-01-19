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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Под Новосибирском 12 жильцов покинули дом через окна во время пожара

Сегодня, 09:45
Фото: ГУ МЧС НСО
Пожарные спасли в жилом доме 12 жильцов
Пожарные спасли из огня в жилом доме под Новосибирском 12 жильцов 18 января. Их пришлось эвакуировать на улицу из окон квартир.

Крупное возгорание произошло вчера вечером в квартире на 1 этаже двухэтажного дома в городе Куйбышеве под Новосибирском. За несколько минут до приезда огнеборцев из дома успели выбежать 15 человек. Остальным потребовалась помощь.

«К приезду специалистов дым охватил подъезд дома, поэтому люди не смогли выйти. Из окна 1 этажа пожарные спасли пенсионерку, с балконов снимали с помощью лестницы ещё четырех жильцов. Также со 2 этажа эвакуировали нескольких людей, включая мать с младенцем», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

По данным ведомства, пострадавших среди жильцов нет. Никто не успел надышаться угарным газом.

Для их обогрева администрация Куйбышевского района пригнала автобус. В нем люди ожидали ликвидацию пламени. Вернулись в свои квартиры они примерно спустя час.

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#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС
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