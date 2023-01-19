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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Приборами ночного видения местного производства обеспечили новосибирских бойцов

Сегодня, 09:01
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения новосибирского производства. Буквально за полгода предприятие увеличило выпуск электронно-оптических приборов в разы.

Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на площадке АО «Катод» обсудил вопросы поддержки воинских подразделений, участвующих в СВО.

«Вся Новосибирская область работает на нашу общую Победу в специальной военной операции – от жителей, организовавших изготовление блиндажных свечей, до предприятий, которые кратно увеличили объёмы производства, решили задачи по импортозамещению. Мы целевым образом помогаем воинским формированиям, которые дислоцируются или были созданы на территории нашего региона – это и «Ермак», и армейские подразделения; подразделения, составленные из мобилизованных. Мы оказываем им различные виды помощи», — подчеркнул Губернатор.

«Катод» — это высокотехнологичное предприятие с собственной научной базой, которое тесно сотрудничает в разработках и исследованиях с институтами СО РАН. Предприятие осуществляет разработку и выпуск оптикоэлектронных приборов и комплектующих: электронно-оптических преобразователей, приборов ночного видения, фотоумножителей и.т.п. И можно сказать, что это производство уникальное – серийный выпуск ЭОП 3-го поколения сегодня налажен только в двух странах: в России – на «Катоде» и в США.

Генеральный директор АО «Катод» Анатолий Еременко сообщил Губернатору, что предприятие укомплектовано уникальным оборудованием, разработанным и изготовленным собственными специалистами в соответствии с новейшими мировыми достижениями в отрасли электронной промышленности. Осуществляется строгий контроль качества на каждой стадии жизненного цикла продукции — от проверки материалов до тестирования готовых приборов.

Современные приборы ночного видения, произведенные «Катодом», уже поставлены для снабжения новосибирских бойцов.

«Очень высокий спрос на современное оборудование – такое, которое производит АО «Катод». И здорово, что коллектив так быстро — буквально за полгода — в разы увеличил объёмы производства. Мы, конечно, будем оказывать всяческую поддержку. Ведь кратное увеличение объёмов производства, в частности, на «Катоде», — это серьезный вклад в повышение эффективности работы наших бойцов», — заявил Губернатор.

Для поддержки таких предприятий в Новосибирской области есть целый ряд программ и инструментов, утверждённых Правительством региона, уточнил заместитель Губернатора Сергей Сёмка.

«Действует программа развития промышленности и повышения конкурентоспособности. Скажем, потребителю продукции «Катода» —приборостроительному заводу – была оказана поддержка по НИОКРовским разработкам. Есть программа развития и поддержки научно-производственных центров. А такие предприятия фактически уже сами стали НПЦ. За год была осуществлена и подготовка производства, и запуск, и освоение серийного производства. Это рекорд, наверное», — отметил замгубернатора.

Также Андрей Травников провёл в Правительстве региона совещание по вопросам содействия и координации усилий по обеспечению поставок имущества и оказания услуг воинским подразделениям, принимающим участие в СВО.

 

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