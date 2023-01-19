Сергей Колупаев родился в 1991 году. Учился сначала в Шубкинской школе, а затем в Ключевской. В школе его вспоминают как отзывчивого, доброжелательного и спортивного парня. После окончания аграрного колледжа, отслужил в армии. Работал Сергей водителем в Новосибирске, а последнее время на карьере в Лекарственном. После заключения контракта, служил в должности младшего сержанта. Погиб сибиряк 6 декабря 2022 года. У него остались двое маленьких детей.