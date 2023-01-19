Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Updated Сегодня, 02:13
При исполнении воинского долга в специальной военной операции погибли Алексей Горленко, Сергей Колупаев и Владимир Казутин. Все они родом из Тогучинского района.
Алексей Горленко родился в 1991 году в Тогучине. В 2007 году окончил местную школу. Земляки характеризуют его как честного и порядочного. Алексей любил свою семью и имел много друзей. После училища пошел на срочную службу в армию. Служил на Дальнем Востоке в морском флоте, а затем заключил контракт. Погиб тогучинец 27 декабря 2022 года. У него остались двое детей.
Сергей Колупаев родился в 1991 году. Учился сначала в Шубкинской школе, а затем в Ключевской. В школе его вспоминают как отзывчивого, доброжелательного и спортивного парня. После окончания аграрного колледжа, отслужил в армии. Работал Сергей водителем в Новосибирске, а последнее время на карьере в Лекарственном. После заключения контракта, служил в должности младшего сержанта. Погиб сибиряк 6 декабря 2022 года. У него остались двое маленьких детей.
Владимир Казутин родился в 1969 году жил в селе Киик. Сварщиком он работал в колхозе им. Чапаева, а в последние годы ездил на вахту. Профессиональным военным он не был, но пошел добровольцем в ноябре. Погиб мужчина 11 декабря. Без отца остались три дочки.
Напомним, во время СВО погиб Евгений Машуков из Новосибирской области. В свое время он был воспитанником школы-интерната в Куйбышеве.