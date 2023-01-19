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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Вице-мэр Анна Терешкова поддержала идею о переносе столицы в Новосибирск

Сегодня, 04:56
Фото: Анна Терешкова/ВКонтакте
Вице-мэр считает Новосибирск центром России
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск. Данную инициативу поддержала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Заместитель новосибирского мэра Анна Терешкова оказалась солидарна с экс-губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем.

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Чиновница написала в своем Телеграм-канале, что перенос столицы из Москвы в крупнейший город Сибири – хорошая идея.

Такое предложение озвучил Россель во время выступлений в Уральском институте управления РАНХиГС, так как это может упростить работу ПВО в случае нападения противников.

«Лично я полностью согласна! Новосибирск является центром России», - сказала вице-мэр.
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Напомним, ранее вице-мэр Терешкова оправдала ЛГБТ-скандал в детском спектакле «Принцесса и Людоед». Она заявила, что прием перевоплощения использовался давно – и в кино и в театрах.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Анна Терешкова#Столица
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