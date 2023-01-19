Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:59
Заместитель новосибирского мэра Анна Терешкова оказалась солидарна с экс-губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем.
Чиновница написала в своем Телеграм-канале, что перенос столицы из Москвы в крупнейший город Сибири – хорошая идея.
Такое предложение озвучил Россель во время выступлений в Уральском институте управления РАНХиГС, так как это может упростить работу ПВО в случае нападения противников.
«Лично я полностью согласна! Новосибирск является центром России», - сказала вице-мэр.
Напомним, ранее вице-мэр Терешкова оправдала ЛГБТ-скандал в детском спектакле «Принцесса и Людоед». Она заявила, что прием перевоплощения использовался давно – и в кино и в театрах.