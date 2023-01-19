atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Ясновидящий кот-шотландец по цене 3-х комнатной квартиры в Новосибирске. Без торга

Сегодня, 13:19
Фото: avito.ru
Кот не только ясновидящий, но и обладает кучей других преимуществ.

Кот с даром ясновидения выставлен на продажу под Новосибирском за 7 млн рублей

"Потому что он классный," - так объяснил стоимость своего кота житель Бердска, и отказался скинуть цену даже на рубль.

Завышенная цена - прием, который используют на Авито для привлечения внимания. Но не в этом случае! Хозяин кота объяснил, что это реальная цена и несмотря на то, что в объявлении указано "торг уместен", он не готов подвинуться в цене ни на рубль.

Кот еще молодой, ему 1 год.
Фото: avito.ru

В качество важных преимуществ кота он указал, что тот обладает даром ясновидения - может всегда предугадать, когда придет хозяин придет домой. Кроме того, кот умеет повышать настроение, избавляет от тонуса в ногах и одиночества. Про лоток знал с рождение, не удивительно - ведь он ясновидящий. К тому же, кот еще молодой, ему всего один год и, скорее всего, с возрастом его способности к ясновидению разовьются еще больше, предположил хозяин.

Таксист рассказал о сверхприбыли, позволившей купить три элитные квартиры
Узнать подробнее

На сайте avito часто можно встретить объявления с бешенными ценами, например, в конце прошлого года на продажу были выставлены подержанные стол и стул из Ikea за 2 миллиона рублей.

#Общество#Город#Животные#Кот#Avito#Бердск#Новосибирская область#Новосибирск
Подпишитесь
Терешкова, Панферов, Гончаров: ВИП-персоны окунаются на Крещение в Новосибирске
Вчера, 08:12
«Завтра требуют 6 500 $»: впавшую в кому на Бали женщину еще не вывезли в Новосибирск
Сегодня, 07:35
Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:18
Отставание в строительстве моста в Новосибирске бросает тень на репутацию группы ВИС
Вчера, 14:18
Новая партия мобилизованных отправилась на СВО из Новосибирской области
Сегодня, 09:12
Водитель Собчак выплатил 300 тысяч дочери погибшей в ДТП женщины из Новосибирска
Сегодня, 03:47