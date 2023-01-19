В качество важных преимуществ кота он указал, что тот обладает даром ясновидения - может всегда предугадать, когда придет хозяин придет домой. Кроме того, кот умеет повышать настроение, избавляет от тонуса в ногах и одиночества. Про лоток знал с рождение, не удивительно - ведь он ясновидящий. К тому же, кот еще молодой, ему всего один год и, скорее всего, с возрастом его способности к ясновидению разовьются еще больше, предположил хозяин.