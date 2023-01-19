Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Завышенная цена - прием, который используют на Авито для привлечения внимания. Но не в этом случае! Хозяин кота объяснил, что это реальная цена и несмотря на то, что в объявлении указано "торг уместен", он не готов подвинуться в цене ни на рубль.
В качество важных преимуществ кота он указал, что тот обладает даром ясновидения - может всегда предугадать, когда придет хозяин придет домой. Кроме того, кот умеет повышать настроение, избавляет от тонуса в ногах и одиночества. Про лоток знал с рождение, не удивительно - ведь он ясновидящий. К тому же, кот еще молодой, ему всего один год и, скорее всего, с возрастом его способности к ясновидению разовьются еще больше, предположил хозяин.
На сайте avito часто можно встретить объявления с бешенными ценами, например, в конце прошлого года на продажу были выставлены подержанные стол и стул из Ikea за 2 миллиона рублей.