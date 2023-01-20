Андрей Травников проконтролировал строительство инфекционной больницы в Садовом

В связи с этим возникает необходимость решения второй задачи – доходы от возможной реализации земельно-имущественного комплекса на Семьи Шамшиных мы рассматриваем как потенциальный элемент финансовой модели этого большого проекта. Для того, чтобы снять нагрузку на региональный бюджет. Было бы легкомысленно просто продать эту территорию. Поэтому даю поручение областным минстрою и департаменту имущества и земельных отношений совместно с мэрий Новосибирска запустить все необходимые процедуры, если надо – общественное обсуждение для подготовки концепции освоения территории существующей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Это надо сделать в этом году, потому что медики оттуда уедут до конца 2023 года. Срок сдачи нового объекта наш частный партнёр подтверждает – третий квартал этого года», – отметил Андрей Травников.