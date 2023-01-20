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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Мэрия подала в суд иск на 8 млн рублей на застройщика Плющихинского жилмассива

Сегодня, 10:39
Фото: Группа Вконтакте "Плющихинский жилмассив"
Жилмассив Плющихинский

Мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском на 8 млн рублей к ООО "Дискус-Строй"

Мэрия Новосибирска подала иск на 8 млн рублей из-за долга по аренде земельных участков, как следует из документов суда, которые есть в распоряжении Атас.Инфо.

18 января суд принял исковое заявление мэрии в отношении ООО "Дискус-Строй" о взыскании с ответчика 8 167 500 рублей за аренду земельного участка в 2021 году, и 
неустойки за период с 02.02.2022 по 18.11.2022 в размере 62 935 рублей 89 копеек. Корреспондент Атас.Инфо позвонил по телефонам, указанным на сайте компании, но на звонок никто не ответил.

Дело будет рассматриваться на предварительном судебном заседании в Арбитражном суде 14 февраля 2023 года, будем следить за ходом судебных разбирательств.

Это далеко не единственный миллионный иск мэрии к компании ООО "Дискус-Строй".  В начале прошлого года в отношении ООО "Дискус-Строй" было возбуждено несколько дел о взыскании долгов по аренде земли в счет мэрии. 

Компания "Дискус-Строй" постоянно оказывается в центре скандалов. В конце прошлого года компания подключила дома на Плющихинском жилмассиве к собственной котельной и перекрыла трубы от ТЭЦ-5 "Сибирской генерирующей компании". В результате жители жилмассива встретили зиму в практически неотапливаемых квартирах.

ООО "Дискус-Строй" является застройщиком ЖК Плющихинский, Просторный и ЖК на ул. Снежиной. Застройщик известен в Новосибирске тем, что многократно переносил сдачу объектов, перенос сроков по данным сайта erzrf.ru составил более трех лет. Директор компании ООО "Дискус-Строй" депутат 36-го округа Новосибирска Алексей Джулай.

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