18 января суд принял исковое заявление мэрии в отношении ООО "Дискус-Строй" о взыскании с ответчика 8 167 500 рублей за аренду земельного участка в 2021 году, и

неустойки за период с 02.02.2022 по 18.11.2022 в размере 62 935 рублей 89 копеек. Корреспондент Атас.Инфо позвонил по телефонам, указанным на сайте компании, но на звонок никто не ответил.