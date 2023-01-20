Саботаж есть, коллапса нет: директор МУП "САХ" о борьбе за мусорную концессию

Насколько реально в таких условиях выиграть конкурс на строительство полигонов и есть ли у новосибирских муниципалов на это деньги, корреспонденту Атас.Инфо рассказал директор МУП "САХ" Андрей Зыков.

В январе 2023 года Новосибирск оказался под угрозой нового мусорного коллапса, когда регоператор ООО "Экология-Новосибирск" разорвал контракт на вывоз мусора с "Сибтранс-Н" и заключил новые договора на вывоз мусора с этих территорий с МУП "САХ".