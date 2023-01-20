Саботаж есть, коллапса нет: директор МУП "САХ" о борьбе за мусорную концессию

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Борьба за участие в мусорной концессии продолжается в Новосибирске. В мае 2022 года правительство области разорвало договор на строительство двух мусоросортировочных комплексов с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу компаний «ВИС»). Причина разрыва - за 6 лет строительство так и не было начато.
Новые участники конкурса на строительство двух полигонов стали известны в ноябре 2022 - это АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат", МУП "САХ" и оренбургская компания ООО "Орбита". Через эту компанию в Новосибирск хочет зайти "соляной король" Сергей Черный. При этом, в Оренбургской области с компанией ООО "Природа", занимавшейся мусорным вопросом и на 50% принадлежащей Сергею Черному, разорвали договор.
Насколько реально в таких условиях выиграть конкурс на строительство полигонов и есть ли у новосибирских муниципалов на это деньги, корреспонденту Атас.Инфо рассказал директор МУП "САХ" Андрей Зыков.
В январе 2023 года Новосибирск оказался под угрозой нового мусорного коллапса, когда регоператор ООО "Экология-Новосибирск" разорвал контракт на вывоз мусора с "Сибтранс-Н" и заключил новые договора на вывоз мусора с этих территорий с МУП "САХ".
- Насколько ваша компания оказалась готова к резко выросшему объему работ в январе после того, как вам отдали договора на вывоз мусора по Новосибирску и Новосибирскому району?
- Абсолютно быть готовым невозможно, но ситуация, когда МУП «САХ» брал на себя вывоз мусора в срочном порядке, когда другие перевозчики по каким-то причинам не могли это делать, случается уже не первый раз. Это было в 2019 году, когда в Первомайском районе отказался перевозчик, это было в 2020 году, когда в Октябрьском и Железнодорожном районах не оказалось перевозчика. Это было в апреле 2022 – когда случился тот самый мусорный коллапс.
- Как вы справлялись именно в январе этого года, когда город опять оказался завален мусором, после того, как с предыдущим перевозчиком "Сибстранс-Н" расторгли договор? Насколько у вас вырос объем услуг?
- Объем услуг у нас вырос больше, чем в два раза. Но ситуация в апреле 2022 года (в апреле 2022 года случился мусорный коллапс, который потряс город) пошла на пользу предприятию. Тогда нам пришлось в срочном порядке осваивать большой объем по вывозу мусора, а сейчас мы были уже подготовлены, технически, по крайней мере.
- Что пришлось в срочном порядке докупить, поменять в работе?
- Пришлось почти полностью перестроить логистику. Это довольно сложная система, есть дворы, где можно вывезти мусор только рано утром или поздно вечером, есть такие, где проезд освобождается днем, юридические лица, проезд на территорию которых только по пропускам. Вот это все пришлось делать – пропуска, договора, много работы, которая, на первый взгляд не видна. Есть компании, где машины проводят по 6-7 часов, чтобы вывезти мусор – проезд по пропуску, потом машину полностью досматривают.
Машин у нас достаточно, более десяти даже стоит в резерве. Сотрудники у нас работают трое суток через трое. Если мы на короткий промежуток времени, пока будет расширяться штат, сделаем график четверо суток через двое – мы на 25% увеличиваем мощность. У нас своя автомастерская, работающая круглосуточно, запчасти всегда в доступе. Даже если одна-две, даже несколько машин сойдут с линии, их всегда есть чем заменить.
Мы очень быстро включились в работу, считайте, что мы 9 января только начали, прошло 10 дней, мы уже полностью освоили этот объем работ. Да, сохраняются проблемные дворы, но это уже единичные случаи, каждый их которых прямо в данный момент решается.
- В каком состоянии вы получили город в начале января? Насколько критична была ситуация?
- В некоторых дворах мусор не вывозился по 3-4 дня, в некоторых с Нового года.
- Как вы думаете, был ли этот кризис на ваш взгляд спровоцирован специально предыдущим перевозчиком «Экотранс-Н»?
- Конечно, специально, и сейчас это все продолжается. Еще не от всех дворов получены ключи, и мы не можем туда попасть, чтобы вывезти мусора.
- А с чем вы связываете создание такой ситуации?
- Этот саботаж.
- Вы будете принимать участие в конкурсе на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов в Раздольном и Верх-Туле?
- Да, но я не связываю эти вещи – наше участие в конкурсе и саботаж «Экотранс-Н». Регоператор передал услуги по вывозу мусора нам, потому что у нас ниже тариф, это решение компании «Экология-Новосибирск».
- За счет чего вам удается работать по более низким тарифам?
- За счет грамотной логистики, мы технически оснащены лучше, у нас люди мотивированы работать. Если человек приехал по адресу, он сделает все, чтобы попасть туда и вывезти мусор. Потому что, если он приехал и не забрал мусор, он не получит денег. Поэтому водители мотивированы. Они ездят строго по маршруту, если раньше закончат, не приезжают сюда, а звонят диспетчеру – узнать, не нужна ли помощь на соседних линиях.
- В чем заинтересованность компании? Сможете ли привлечь миллиардные средства на этот проект?
- Заинтересованность компании в расширении, в том, что мы стабильно можем справляться с объемами. Мы единственные в регионе столько знаем о мусоре, МУП «Спецавтохозяйство» - компания с опытом работы на этом рынке 95 лет. Насчет инвестиций – у нас уже сейчас есть предварительные договоренности с банками.
- Не опасаетесь столкнуться проблемами, типичными для «первой» мусорной концессии, которая была расторгнута и не реализована?
- Нет, потому что тогда никто ничего не делал, сейчас процесс идет, люди понимают, что полигоны нужны. Да, общественники сопротивляются, но, понимаете, сейчас такие требования к полигонам, что они сопротивляются совершенно зря, они не изучили вопрос.
Полигоны, которые предлагалось строить ранее, и те, которые планируются сейчас – это небо и земля. Сейчас природоохранное законодательство относительно полигонов очень усложнилось. Нельзя, например, захоранивать отходы, которые можно сортировать.
К тому же город вырос даже за эти два-три года. А за 20-30 лет - дорос до старых полигонов и складировать отходы там уже нельзя. Вот если бы тогда первая мусорная концессия была принята, таких ситуаций, как в апреле 2022 года и сегодня, удалось бы избежать.
Поддерживают ли вас в этом новосибирские перевозчики, кредиторы компании «Экология-Новосибирск»?
- С кем-то мы работаем, но как минимум, мы вместе с другими кредиторами настаиваем сейчас на начале конкурсного производства, чтобы «Экология-Новосибирск» закрыла свои долги.
- Как вы оцениваете шансы на победу в конкурсе на строительство мусорного полигона?
- Мы верим в успех своего предприятия, шансы высокие. На сегодняшний день это единственное предприятие с такой материально-технической базой, с таким штатом, грамотной логистикой.
25 ноября 2022 года стало известно, кто претендует на участие в концессионном соглашении на строительство мусорных полигонов с мусороперерабатывающими комплексами в районе Верх-Тулы и села Раздольное.