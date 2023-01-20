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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Штамм «кракен» в Новосибирске — стоит ли делать прививку от ковида

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
Штамм «кракен» в Новосибирске — стоит ли делать прививку от ковида
В январе в России был обнаружен субвариант омикрона, который имеет наименование «кракен». Последние данные и список пунктов вакцинации в Новосибирске — в нашем материале.

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Новосибирске

Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в России, в частности в Новосибирской области, в конце января и в феврале. Отмечается, что «кракен» активно распространился в США и Европе. 

Вирусолог Сергей Нетёсов дал комментарий, что субвариант омикрона с названием «кракен» (ХВВ.1.5) является новым. 

«Он немного изменен по сравнению с предыдущими: еще легче распространяется и вызывает заболевание у вакцинированных. Но его летальность существенно слабее, чем это было у вариантов альфа, бета и дельта и даже у исходного омикрона. И вообще сам коронавирус SARS-CoV2 эволюционирует и будет продолжать изменяться так же, как вирус гриппа, но к изменчивости вируса гриппа мы привыкли, а к изменчивости коронавируса еще нет», — объясняет вирусолог.
Штамм «кракен» в Новосибирске — стоит ли делать прививку от ковида
Фото: 1MI

Медицинский директор сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Овсянникова дала комментарий, что в Новосибирской области возможен подъем заболеваемости в конце этого месяца и в феврале. 

«Скорее всего, будет преобладать или „грифон“, или новый вирус — „кракен“. Пока сложно сказать, увеличится ли смертность именно из-за коронавирусной инфекции. Вирусные инфекции могут друг друга дополнять — это влияет на тяжесть течения болезни и может приводить к росту летальности. И, конечно, люди с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет и дети находятся в наиболее уязвимом положении, в том числе потому, что сейчас распространен грипп», – отметила специалист.
Штамм «кракен» в Новосибирске — стоит ли делать прививку от ковида
Фото: 1MI

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов

Впервые «кракен» был обнаружен в конце октября прошлого года в Нью-Йорке (США). В России, в Пензе, он был выявлен в начале 2023 года. Его отличие состоит в том, что вирус быстро распространяется. За счет мутации вирус распространяется наиболее стремительно. 

Симптомы «кракена» схожи с признаками омикрона. Основные из них:

  • болезненность в горле;
  • выделения из носа и затруднения носового дыхания;
  • головная боль, дискомфорт в мышцах и суставах;
  • кашель, озноб;
  • повышение температуры;
  • потеря запаха и вкуса. 
Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: piqsels.com

Последствия нового штамма «кракен» схожи с другими версиями коронавируса. Если пациент перенес «кракен», у него могут появиться признаки постковидного синдрома. Он сопровождается повышенной утомляемостью и одышкой, снижением концентрации. 

Лечение «кракена» не отличается от терапии при других штаммах коронавирусной инфекции. К эффективной мере профилактики относят вакцинацию. Прививка помогает снизить риск госпитализации или смерти при развитии тяжелой формы заболевания и осложнений. 

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: 1MI

Вакцинация от ковида в Новосибирске: адреса ближайших пунктов

Ниже представлены наименования пунктов, где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию в Новосибирской области:

  • ГБУЗ НСО ГКП № 16 (улица Котовского, 40);
  • ГБУЗ НСО ККДП № 27 (улица Дуси Ковальчук, 189);
  • ГБУЗ НСО ГП № 16 (1-й пер. Пархоменко, 32);
  • ГБУЗ НСО ГП № 24 (улица Станиславского, 52);
  • ГБУЗ НСО ККДП № 27 (улица Вавилова, 12);
  • ГБУЗ НСО ГКБ № 11 (улица Танкистов, 23);
  • ГБУЗ НСО ГКП № 1 (Серебренниковская улица, 42);
  • ГБУЗ НСО ГП № 29 (улица Тюленина, 9);
  • ГБУЗ НСО ГП № 17 (улица Адриена Лежена, 5/1).

Перед тем как посетить медицинскую организацию, рекомендуется уточнить график работы и необходимость предварительной записи на прием. Отмечается, что при отсутствии противопоказаний прививка не несет опасности и укрепляет иммунитет.

Адреса, часы работы и контактные данные пунктов вакцинации в Новосибирске можно посмотреть также на сайте департамента образования мэрии города и на карте 2ГИС.

Вакцинация от ковида в Новосибирске: адреса ближайших пунктов
Фото: 1MI
#Коронавирус#Вакцинация#Кракен#Новосибирск
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