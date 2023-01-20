Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в России, в частности в Новосибирской области, в конце января и в феврале. Отмечается, что «кракен» активно распространился в США и Европе.
Вирусолог Сергей Нетёсов дал комментарий, что субвариант омикрона с названием «кракен» (ХВВ.1.5) является новым.
«Он немного изменен по сравнению с предыдущими: еще легче распространяется и вызывает заболевание у вакцинированных. Но его летальность существенно слабее, чем это было у вариантов альфа, бета и дельта и даже у исходного омикрона. И вообще сам коронавирус SARS-CoV2 эволюционирует и будет продолжать изменяться так же, как вирус гриппа, но к изменчивости вируса гриппа мы привыкли, а к изменчивости коронавируса еще нет», — объясняет вирусолог.
Медицинский директор сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Овсянникова дала комментарий, что в Новосибирской области возможен подъем заболеваемости в конце этого месяца и в феврале.
«Скорее всего, будет преобладать или „грифон“, или новый вирус — „кракен“. Пока сложно сказать, увеличится ли смертность именно из-за коронавирусной инфекции. Вирусные инфекции могут друг друга дополнять — это влияет на тяжесть течения болезни и может приводить к росту летальности. И, конечно, люди с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет и дети находятся в наиболее уязвимом положении, в том числе потому, что сейчас распространен грипп», – отметила специалист.
Впервые «кракен» был обнаружен в конце октября прошлого года в Нью-Йорке (США). В России, в Пензе, он был выявлен в начале 2023 года. Его отличие состоит в том, что вирус быстро распространяется. За счет мутации вирус распространяется наиболее стремительно.
Симптомы «кракена» схожи с признаками омикрона. Основные из них:
Последствия нового штамма «кракен» схожи с другими версиями коронавируса. Если пациент перенес «кракен», у него могут появиться признаки постковидного синдрома. Он сопровождается повышенной утомляемостью и одышкой, снижением концентрации.
Лечение «кракена» не отличается от терапии при других штаммах коронавирусной инфекции. К эффективной мере профилактики относят вакцинацию. Прививка помогает снизить риск госпитализации или смерти при развитии тяжелой формы заболевания и осложнений.
Ниже представлены наименования пунктов, где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию в Новосибирской области:
Перед тем как посетить медицинскую организацию, рекомендуется уточнить график работы и необходимость предварительной записи на прием. Отмечается, что при отсутствии противопоказаний прививка не несет опасности и укрепляет иммунитет.