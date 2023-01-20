«Он немного изменен по сравнению с предыдущими: еще легче распространяется и вызывает заболевание у вакцинированных. Но его летальность существенно слабее, чем это было у вариантов альфа, бета и дельта и даже у исходного омикрона. И вообще сам коронавирус SARS-CoV2 эволюционирует и будет продолжать изменяться так же, как вирус гриппа, но к изменчивости вируса гриппа мы привыкли, а к изменчивости коронавируса еще нет»,

— объясняет вирусолог.