Страшные кадры: двое выпали с балкона в центре Новосибирска

Posted 20 января 2023, 12:38
Published 20 января 2023, 12:38
Modified 20 января 2023, 12:54
Updated 20 января 2023, 12:54
"Капец двое человек упали с балкона, выпали. Прям на глазах (это произошло - прим. ред.)", - говорит голос за кадром.
На видео пострадавшие лежат посередине тротуара, над ними стоит сотрудник полиции, вокруг много прохожих.
"Оба прыгнули. От меня примерно около метра. Я видела, как у девушки закрылись глаза. Это безумно страшно", - приводятся в другой публикации слова еще одной очевидицы.