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Posted 20 января 2023, 12:38

Published 20 января 2023, 12:38

Modified 20 января 2023, 12:54

Updated 20 января 2023, 12:54

Страшные кадры: двое выпали с балкона в центре Новосибирска

20 января 2023, 12:38
Видео, на котором два человека лежат на тротуаре на улице Орджоникидзе после падения с балкона, появилось в ВК-сообществе "АСТ-54".

"Капец двое человек упали с балкона, выпали. Прям на глазах (это произошло - прим. ред.)", - говорит голос за кадром.

На видео пострадавшие лежат посередине тротуара, над ними стоит сотрудник полиции, вокруг много прохожих.

 

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"Оба прыгнули. От меня примерно около метра. Я видела, как у девушки закрылись глаза. Это безумно страшно", - приводятся в другой публикации слова еще одной очевидицы.

 

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О причинах ЧП пока ничего не известно, равно как и о состоянии пострадавших. Однако ближе к концу записи один из них переворачивается на спину.

Ранее в Октябрьском районе города выпал с 25 этажа 17-летний парень.

До этого в Калининском районе под окнами многоэтажки нашли тело 66-летней пенсионерки.

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