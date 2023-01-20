Судебные приставы взыскали с новосибирца 820 тысяч рублей за погибшую в ДТП женщину

Posted 20 января 2023, 08:49
Published 20 января 2023, 08:49
Modified 20 января 2023, 10:03
Updated 20 января 2023, 10:03
42-летний автомобилист на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пожилую женщину. Она скончалась на месте ДТП, а виновнику аварии суд назначил 3 года лишения свободы условно и присудил выплатить родственникам 820 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Виновный решение суда не исполнил, поэтому осенью прошлого года судебные приставы возбудили исполнительное производство. Пристав арестовал счета и имущество должника, запретил ему выезжать за пределы РФ.
Меры подействовали: виновник ДТП в короткий срок возместил ущерб.
Ранее сообщалось, что многодетная мать из Москвы сделала операцию по коррекции груди и попы в Новосибирске. Пациентка обратилась в суд для взыскания с клиники компенсации. Суд удовлетворил иск женщины и теперь новосибирская клиника обязана выплатить штраф в 1,5 млн рублей.