Судебные приставы взыскали с новосибирца 820 тысяч рублей за погибшую в ДТП женщину

В Новосибирске приставы взыскали с виновника ДТП 820 тысяч рублей компенсации

Водитель, которого за ДТП осудили на 3 года условно и назначили 820 тысяч рублей компенсации родственникам погибшей, деньги не выплатил. Судебные приставы арестовали его счета и имущество, и виновный расплатился в кратчайшие сроки.

42-летний автомобилист на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пожилую женщину. Она скончалась на месте ДТП, а виновнику аварии суд назначил 3 года лишения свободы условно и присудил выплатить родственникам 820 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Виновный решение суда не исполнил, поэтому осенью прошлого года судебные приставы возбудили исполнительное производство. Пристав арестовал счета и имущество должника, запретил ему выезжать за пределы РФ. Меры подействовали: виновник ДТП в короткий срок возместил ущерб. Ранее сообщалось, что многодетная мать из Москвы сделала операцию по коррекции груди и попы в Новосибирске. Пациентка обратилась в суд для взыскания с клиники компенсации. Суд удовлетворил иск женщины и теперь новосибирская клиника обязана выплатить штраф в 1,5 млн рублей.