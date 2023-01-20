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Posted 20 января 2023, 08:49

Published 20 января 2023, 08:49

Modified 20 января 2023, 10:03

Updated 20 января 2023, 10:03

Судебные приставы взыскали с виновника ДТП 820 тысяч рублей, которые он должен был выплатить родственникам погибшей под колесами машины женщины

Судебные приставы взыскали с новосибирца 820 тысяч рублей за погибшую в ДТП женщину

20 января 2023, 08:49
Фото: 1MI. Судебные приставы взыскали с виновника ДТП 820 тысяч рублей, которые он должен был выплатить родственникам погибшей под колесами машины женщины

В Новосибирске приставы взыскали с виновника ДТП 820 тысяч рублей компенсации

Водитель, которого за ДТП осудили на 3 года условно и назначили 820 тысяч рублей компенсации родственникам погибшей, деньги не выплатил. Судебные приставы арестовали его счета и имущество, и виновный расплатился в кратчайшие сроки.

42-летний автомобилист на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пожилую женщину. Она скончалась на месте ДТП, а виновнику аварии суд назначил 3 года лишения свободы условно и присудил выплатить родственникам 820 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Виновный решение суда не исполнил, поэтому осенью прошлого года судебные приставы возбудили исполнительное производство. Пристав арестовал счета и имущество должника, запретил ему выезжать за пределы РФ.

Меры подействовали: виновник ДТП в короткий срок возместил ущерб.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Москвы сделала операцию по коррекции груди и попы в Новосибирске. Пациентка обратилась в суд для взыскания с клиники компенсации. Суд удовлетворил иск женщины и теперь новосибирская клиника обязана выплатить штраф в 1,5 млн рублей.

#Транспорт#Город#Новосибирск#ДТП#Приставы#Компенсация#Долги#Гибель женщины
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