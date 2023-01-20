Утративший доверие президента экс-губернатор НСО Юрченко отсудил у государства 7 млн

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
По решению суда Юрченко компенсируют расходы на реабилитацию, помощь юристов при уголовном преследовании. Сумма составит 7 млн рублей, хотя он просил больше, сообщается на сайте Железнодорожный районный суд.
Судья ещё 30 декабря 2020 года огласил решение в пользу экс-главы региона. Однако тогда это решение правоохранительные органы и правительство обжаловали.
«Материалы дела снова рассмотрели в суде. В пользу Василия Юрченко взыскали из бюджета 7 061 896 рублей 80 копеек. Это на период его расходов с февраля 2020 года по декабрь 2022 года» - говорится в картотеке.
Напомним, Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010 по март 2014 года. Его сняли с поста в связи с утратой доверия. И после СК России возбудил против него дела о халатности (его отменила прокуратура) и превышении полномочий.