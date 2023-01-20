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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Утративший доверие президента экс-губернатор НСО Юрченко отсудил у государства 7 млн

Сегодня, 04:55
Фото: Kremlin
Новосибирский экс-губернатор Василий Юрченко получит 7 млн рублей из казны РФ
Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко получит 7 млн рублей из казны РФ в качестве компенсации. Его снял с поста главы региона президент Владимир Путин по утрате доверия, после в отношении него начали расследовать уголовные дела.

По решению суда Юрченко компенсируют расходы на реабилитацию, помощь юристов при уголовном преследовании. Сумма составит 7 млн рублей, хотя он просил больше, сообщается на сайте Железнодорожный районный суд.

Судья ещё 30 декабря 2020 года огласил решение в пользу экс-главы региона. Однако тогда это решение правоохранительные органы и правительство обжаловали.

«Материалы дела снова рассмотрели в суде. В пользу Василия Юрченко взыскали из бюджета 7 061 896 рублей 80 копеек. Это на период его расходов с февраля 2020 года по декабрь 2022 года» - говорится в картотеке.

Напомним, Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010 по март 2014 года. Его сняли с поста в связи с утратой доверия. И после СК России возбудил против него дела о халатности (его отменила прокуратура) и превышении полномочий.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор#Суд
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