В Новосибирске 42% сотрудников ходят на работу со своей туалетной бумагой

Оказалось, что в большинстве случаев (63%) сотрудников не заставляют сдавать деньги на подарки и корпоративы. Только 17% опрошенных заявили, что они собирают средства коллегам, если им нужна помощь в трудной ситуации, 9% сдают свои личные на благотворительность.