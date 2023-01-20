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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Новосибирске 42% сотрудников ходят на работу со своей туалетной бумагой

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
Каждому второму новосибирцу приходилось покупать что-либо на работу
Каждому второму новосибирцу приходилось покупать что-либо на работу. От канцелярии до средств личной гигиены, сообщает служба исследований hh.ru.

Аналитики провели опрос и выяснили, что около половины сотрудников (42%) на свои деньги закупались туалетной бумагой в офис. Чуть меньше (35%) приносили свою канцелярию, а остальные то инструменты, то компьютерные мыши.

Практически все они делали покупки по собственной инициативе. Только части из них (около 30%) возмещали расходы работодатели частично или полностью.

Также некоторым приходилось по рабочим поездкам из своего кармана оплачивать бензин и транспорт. Даже кто-то приобретал сам спецодежду на работу.

Оказалось, что в большинстве случаев (63%) сотрудников не заставляют сдавать деньги на подарки и корпоративы. Только 17% опрошенных заявили, что они собирают средства коллегам, если им нужна помощь в трудной ситуации, 9% сдают свои личные на благотворительность.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Поборы
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