В Новосибирске бородатый мужчина щупает девушек в автобусе

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
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Updated Сегодня, 01:56
Вчера, 19 января, пассажир пощупал девушку за пятую точку в автобусе №14. Она, почувствовав прикосновение, отдернула его.
«Мужчина был кавказкой внешности. С бородой, но не очень густой. Он как будто специально лапал, прижимался, хотя в автобусе было много свободных мест», - поделилась сибирячка.
Другой жертвой стала 19-летняя пассажирка, которая ехала с Затулинки на этом автобусе. За время поездки мужчина несколько раз к ней якобы случайно прикоснулся.
«Он просто трогал меня за талию, грудь. Делал вид, что это случайность. Когда я на него крикнула, он испугался и вышел из автобуса», - пояснила другая пострадавшая от домогательств сибирячка.