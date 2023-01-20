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Posted Сегодня, 01:53

Published Сегодня, 01:53

Modified Сегодня, 01:56

Updated Сегодня, 01:56

В Новосибирске бородатый мужчина щупает девушек в автобусе

Сегодня, 01:53
Фото: 1MI
Девушки пожаловались на мужчину, который трогал их в автобусе в Новосибирске
Молодые жительницы Новосибирска пожаловались на мужчину, который трогал их в автобусе. Об этом инциденте они рассказали Atas.info.

Вчера, 19 января, пассажир пощупал девушку за пятую точку в автобусе №14. Она, почувствовав прикосновение, отдернула его.

«Мужчина был кавказкой внешности. С бородой, но не очень густой. Он как будто специально лапал, прижимался, хотя в автобусе было много свободных мест», - поделилась сибирячка.

Другой жертвой стала 19-летняя пассажирка, которая ехала с Затулинки на этом автобусе. За время поездки мужчина несколько раз к ней якобы случайно прикоснулся.

«Он просто трогал меня за талию, грудь. Делал вид, что это случайность. Когда я на него крикнула, он испугался и вышел из автобуса», - пояснила другая пострадавшая от домогательств сибирячка.
Напомним, летом 2022 года в Новосибирске поймали мужчину, который приставал к школьнице в автобусе. Он гладил её по коленям, а потом все отрицал.
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Автобус#Извращенцы
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