В Новосибирске люди Городецкого получили муниципальные должности

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Жарков возглавил Городской центр организации дорожного движения. Ранее он работал в мэрии на посту заместителя градоначальника и главы департамента транспорта. После смены мэра ушел на должность директора строительных организаций.
Корнилов встал во главе стадиона «Спартак». Его карьерный путь начался с работы в мэрии в 1977 году. Сначала он руководил Центральным районом города, потом перешел на должность заместителя Городецкого, когда он был мэром.
Когда начальником Новосибирска стал Анатолий Локоть, Анатолий Корнилов попросил об отставке. Политикой он практически не занимался.
Напомним, Владимир Городецкий ушел с поста мэра Новосибирска в 2014 году. Его назначили исполняющим обязанности губернатора региона, и уже 14 сентября того же года он одержал победу на выборах главы области (набрал 64,97% голосов) и вступил в должность. Спустя 3 года он переходит на другой пост - помощником полномочного представителя президента РФ в СФО. Другой карьерной ступенью стало членство в Совете Федерации РФ от Новосибирской области в 2021 году.