В Новосибирске люди Городецкого получили муниципальные должности

Напомним, Владимир Городецкий ушел с поста мэра Новосибирска в 2014 году. Его назначили исполняющим обязанности губернатора региона, и уже 14 сентября того же года он одержал победу на выборах главы области (набрал 64,97% голосов) и вступил в должность. Спустя 3 года он переходит на другой пост - помощником полномочного представителя президента РФ в СФО. Другой карьерной ступенью стало членство в Совете Федерации РФ от Новосибирской области в 2021 году.