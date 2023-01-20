В Новосибирске на большие экраны вышел фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна"»

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Нашумевший боевик сибиряки смогут посмотреть уже сегодня, 20 января 2023 года, практически во всех кинотеатрах мегаполиса. Расписание сеансов уже появилось на сайтах «Каро», «Киноатлас», «Синема Парк Сан-Сити», «Рассвет».
Показ идет аж до 1 часа ночи ежедневно. Стоимость билетов варьируется от 200 до 500 рублей. Формат – 2D.
Многие зрители уже оценили «Операцию "Фортуна"» на 7 баллов из 10. Недовольные рассказывают, что у Гая Ричи не удались спецэффекты.
Отметим, в основе сюжета фильма главный герой - разведчик, который должен вмешаться в сделку по продаже смертельного оружия. Он объединится ради выполнения миссии с агентами ЦРУ.