В Новосибирске на большие экраны вышел фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна"»

Нашумевший боевик сибиряки смогут посмотреть уже сегодня, 20 января 2023 года, практически во всех кинотеатрах мегаполиса. Расписание сеансов уже появилось на сайтах «Каро», «Киноатлас», «Синема Парк Сан-Сити», «Рассвет».