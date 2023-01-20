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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В Новосибирске на большие экраны вышел фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна"»

Сегодня, 09:26
Фото: Кинопоиск
Кинотеатры Новосибирска показывают «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»‎
Кинотеатры Новосибирска начали показ фильма Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»‎. Цена билетов от 200 до 500 рублей.

Нашумевший боевик сибиряки смогут посмотреть уже сегодня, 20 января 2023 года, практически во всех кинотеатрах мегаполиса. Расписание сеансов уже появилось на сайтах «Каро», «Киноатлас», «Синема Парк Сан-Сити», «Рассвет».

 

 

Фото: расписание афиша.ру

Показ идет аж до 1 часа ночи ежедневно. Стоимость билетов варьируется от 200 до 500 рублей. Формат – 2D.

Многие зрители уже оценили «Операцию "Фортуна"» на 7 баллов из 10. Недовольные рассказывают, что у Гая Ричи не удались спецэффекты.

Отметим, в основе сюжета фильма главный герой - разведчик, который должен вмешаться в сделку по продаже смертельного оружия. Он объединится ради выполнения миссии с агентами ЦРУ.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кинотеатр#Фильм#Культура
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