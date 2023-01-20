Однако, несмотря на поддержку муниципалитета, пока у застройщика связаны руки ограничениями, которые предполагает существующее зонирование земельного участка. И возможное решение о перезонировании Совет депутатов Новосибирска будет принимать с учетом результатов общественных обсуждений. В отличие от различного рода петиций, мнения жителей, выраженные на ресурсе "Электронная демократия" - официально зафиксированная позиция. Она хоть и носит рекомендательный характер, но вполне может служить веским аргументом для прокуратуры в случае, если депутаты ее проигнорируют.