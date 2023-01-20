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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Новосибирске назвали дату общественных обсуждений спорной застройки "Универсама"

Сегодня, 04:59

Скандальное строительство высотки на месте "Универсама" обсудят с новосибирцами

В ходе встречи жителей центра Новосибирска с группой архитекторов стало известно, что общественные обсуждения проекта высотной застройки на улице Ленина состоятся в первые дни февраля. Сотрудники мэрии убеждают жителей о пользе высотного жилого комплекса на месте магазина "Универсам" на ул.Ленина

Проект застройки земельного участка в самом центре Новосибирске, где находится магазин "Универсам", будет опубликован 26 января, а процедура общественного обсуждения начнется 2 февраля. Об этом редакции сообщила Анастасия Рязанова, участница встречи местных жителей с архитекторами 19 января. Она констатировала, что, несмотря на 1400 собранных подписей под обращением в мэрию придать участку улицы Ленина в районе кинотеатра "Победа" статус одноименной площади, городские власти по-прежнему поддерживают концепцию инициаторов застройки участка одноэтажного "Универсама" жилыми домами, один из которых по концепции - 21-этажная высотка.

"Наш главный архитектор Ложкин (Александр Ложкин, главный архитектор Новосибирска, прим. ред.)  указывал на то, что это частная собственность, и мэрия не может навязать собственнику идею сохранить это общественное пространство перед магазином "Универсам". Но, на мой взгляд, собственность это не только право собственности, но и обязанности, особенно когда ты владеешь собственностью в центре города", - говорит Анастасия Рязанова.

Активистка подчеркивает, что местные жители не против реконструкции здания "Универсама", как такого, но как позволяет закон - в рамках существующего предназначения участка. Максимальная высота здания сейчас здесь ограничена 4 этажами нежилого назначения.

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Архитектор Игорь Поповский, который так же участвовал во встрече экспертов с жителями, уверен - реконструкция торгового здания и прилегающей к нему территории необходима и давно назрела. Другой вопрос, как в ее ходе не нарушить существующий ансамбль исторической застройки.

"Я практически уверен, что решение концепции, которое было представлено, будет меняться. Сейчас готовится предложение по изменению регламента застройки в центральной части города и будет разрешено строить здания не выше 8 этажей. Во-вторых, внутри квартала есть здание – объект культурного наследия, и сама "Победа" объект культурного наследия. И еще очень много нужно пройти согласований. Застройщик говорит, что это не завтрашний день, предполагается это в течение нескольких лет делать", - считает Игорь Поповский.

Между тем, президиум Градостроительного совета Новосибирска в марте 2022 одобрил концепцию строительства высотки на месте "Универсама", правда, с оговоркой, что ее возведение не должно создать социальных проблем в районе (нехватка мест в школах, детсадах, проблемы с парковками и т.д.).

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Фото: Атас.инфо

В свою очередь, мэр Анатолий Локоть открыто поддерживает планы застройщиков, опять же, ссылаясь на то, что существующий торговый комплекс не украшает город.

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Однако, несмотря на поддержку муниципалитета, пока у застройщика связаны руки ограничениями, которые предполагает существующее зонирование земельного участка. И возможное решение о перезонировании Совет депутатов Новосибирска будет принимать с учетом результатов общественных обсуждений. В отличие от различного рода петиций, мнения жителей, выраженные на ресурсе "Электронная демократия"  - официально зафиксированная позиция. Она хоть и носит рекомендательный характер, но вполне может служить веским аргументом для прокуратуры в случае, если депутаты ее проигнорируют.

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