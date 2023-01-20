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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Вице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев

Сегодня, 05:35
Фото: Анна Терешкова/ВК
Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова показала фото со дня Крещения-2023
Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова показала фото со дня Крещения-2023. 19 января она присоединилась к обряду и окунулась в прорубь в красном купальнике.

Кадры самая яркая чиновница столицы Сибири опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». Их подписала: «Боже! Это такое возрождение!».

Новосибирцы поздравили Терешкову с религиозным праздником. Также они не упустили шанс расхвалить фигуру вице-мэра.

«Как политик и мама 5 детей она очень здорово выглядит. Потрясающие формы. А это все спорт и закаливание в купели каждый год», - отметили её подписчики.

А в 2021 году заммэра Новосибирска Анна Терешкова была замечена в другом пикантном видео. После банных процедур она выбежала на улицу в бикини и обтиралась снегом.

Напомним, 19 января 2023 года на Крещение в ледяных купелях окунулись свыше 10 000 новосибирцев. Как это было, смотрите в фоторепортаже Atas.info.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Анна Терешкова#Крещение#Купели
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