Вице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Кадры самая яркая чиновница столицы Сибири опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». Их подписала: «Боже! Это такое возрождение!».
Новосибирцы поздравили Терешкову с религиозным праздником. Также они не упустили шанс расхвалить фигуру вице-мэра.
«Как политик и мама 5 детей она очень здорово выглядит. Потрясающие формы. А это все спорт и закаливание в купели каждый год», - отметили её подписчики.
А в 2021 году заммэра Новосибирска Анна Терешкова была замечена в другом пикантном видео. После банных процедур она выбежала на улицу в бикини и обтиралась снегом.
Напомним, 19 января 2023 года на Крещение в ледяных купелях окунулись свыше 10 000 новосибирцев. Как это было, смотрите в фоторепортаже Atas.info.