Выпавшая с балкона на Орджоникидзе девушка погибла, мужчина доставлен в больницу

«20 января в полицию поступило сообщение об обнаружении во дворе дома по улице Советской тела женщины без признаков жизни и мужчины, предположительно, с признаками падения с высоты. Гражданин доставлен в медицинское учреждение, — цитирует издание «НГС» источник в региональном МВД.

В полиции также добавили, что второй пострадавший — мужчина — доставлен в больницу.

Ранее в ВК-сообществе «АСТ-54» появилось видео с двумя людьми, лежащими на тротуаре в центральном районе города после падения с балкона.

По словам авторов записи, падение произошло у него на глазах.

Женщина-очевидец, слова которого опубликовал «АСТ-54» сообщила, что оба прыгнули буквально в метре от нее:

«Я видела, как у девушки закрылись глаза. Это безумно страшно», — говорит она.

Тему продолжает издание «НГС»: