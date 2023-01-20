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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Выпавшая с балкона на Орджоникидзе девушка погибла, мужчина доставлен в больницу

Сегодня, 14:09
Фото: 1MI
Девушка, выпавшая или прыгнувшая с балкона на Орджоникидзе вместе с парнем, мертва

Выпавшая с балкона в центре Новосибирска девушка погибла: новая версия случившегося

В главке МВД по НСО сообщили о смерти девушки, которая выпала с балкона на улице Орджоникидзе

«20 января в полицию поступило сообщение об обнаружении во дворе дома по улице Советской тела женщины без признаков жизни и мужчины, предположительно, с признаками падения с высоты. Гражданин доставлен в медицинское учреждение, — цитирует издание «НГС» источник в региональном МВД.
В полиции также добавили, что второй пострадавший — мужчина — доставлен в больницу.
Ранее в ВК-сообществе «АСТ-54» появилось видео с двумя людьми, лежащими на тротуаре в центральном районе города после падения с балкона.
По словам авторов записи, падение произошло у него на глазах.
Женщина-очевидец, слова которого опубликовал «АСТ-54» сообщила, что оба прыгнули буквально в метре от нее:
«Я видела, как у девушки закрылись глаза. Это безумно страшно», — говорит она.
Тему продолжает издание «НГС»:

"Корреспондент НГС связался с жительницей Новосибирска Эльвирой, которая работает в здании, где произошел инцидент. Как сообщила девушка со ссылкой на слова очевидцев, мужчина выпал из окна дома и упал на женщину.

— Девушка — пешеход, она просто шла, а парень упал на нее, — сообщила Эльвира.
Между тем сибирячка отметила, что в результате происшествия погиб мужчина, женщину увезли в автомобиле реанимации".

Мы следим за развитием событий.

Ранее сообщалось, что видео, на котором два человека лежат на тротуаре на улице Орджоникидзе после падения с балкона, появилось в ВК-сообществе "АСТ-54".

Еще раньше в Октябрьском районе города выпал с 25 этажа 17-летний парень, а до этого в Калининском районе под окнами многоэтажки нашли тело 66-летней пенсионерки.

#Общество#Криминал#Новосибирск#Погиб#Ул. Орджоникидзе#Видео#Балкон#Прыжок#Девушка#Парень
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