Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 08:39
Муниципальное предприятие "Горэлектротранспорт" объявило конкурс на модернизацию 10 трамваев модели 71-605. Начальная цена контракта составляет 224.8 млн рублей, срок исполнения до 31 декабря 2023 года.
Как сказано в описании закупки, срок модернизации одного вагона не должен превышать 60 дней. Исполнитель обязан поставить новый корпус, выполненный в красном и белом цветах, установить новые антивандальные сиденья, заменить обшивку салона, поставить новое тяговое электрооборудование.
Первые прототипы трамваев серии КТМ-5 модель 71-605 были построены на заводе в городе Усть-Катав в 1963 году. Серийное производство началось в 1969 году и продолжалось до 1992. Всего в различных модификациях было выпущено 14304 таких вагона. КТМ-5 называют самым массовым трамваем в мире.