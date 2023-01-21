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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

На модернизацию трамваев времен СССР мэрия Новосибирска потратит 224.8 млн рублей

Сегодня, 07:54
Фото: atas.info
КТМ-5 называют самым массовым трамваем в мире

В Новосибирске объевлен конкурс на модернизацию 10 советских трамваев

В Новосибирске объявлен тенедер на модернизацию 10 трамвайных вагонов. Работы должны быть выполнены до конца 2023 года

Муниципальное предприятие "Горэлектротранспорт" объявило конкурс на модернизацию 10 трамваев модели 71-605. Начальная цена контракта составляет 224.8 млн рублей, срок исполнения до 31 декабря 2023 года.

Как сказано в описании закупки, срок модернизации одного вагона не должен превышать 60 дней. Исполнитель обязан поставить новый корпус, выполненный в красном и белом цветах, установить новые антивандальные сиденья, заменить обшивку салона, поставить новое тяговое электрооборудование.

В ходе модернизации от старого вагона остается только ходовая часть

Первые прототипы трамваев серии КТМ-5 модель 71-605 были построены на заводе в городе Усть-Катав в 1963 году. Серийное производство началось в 1969 году и продолжалось до 1992. Всего в различных модификациях было выпущено 14304 таких вагона. КТМ-5 называют самым массовым трамваем в мире.

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#Транспорт#Новосибирск#Трамвай#Конкурс#Модернизация
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