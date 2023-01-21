Первые прототипы трамваев серии КТМ-5 модель 71-605 были построены на заводе в городе Усть-Катав в 1963 году. Серийное производство началось в 1969 году и продолжалось до 1992. Всего в различных модификациях было выпущено 14304 таких вагона. КТМ-5 называют самым массовым трамваем в мире.