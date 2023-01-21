Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Активисты движений против строительства полигонов вблизи села Плотниково и поселка Верх-Тула направили письмо заместителю губернатора Новосибирской области Сергею Семке. Общественники просят указать конкретные причины, по которым региональное правительство отказалось рассматривать в качестве альтернативы большинство из предложенных инициативной группой земельных участков.
"Если где-то заходит граница выбранного альтернативного участка на землю лесного фонда, то это совсем незначительно. Можно изменить границы полигона и все, грубо говоря, минус один гектар", - говорит один из подписантов письма, житель села Верх-Тула Виталий Гуненко. Отказ рассматривать земли, находящие в частной собственности, тоже выглядит надуманным, поскольку в рамках первой "мусорной концессии" правительство выкупило земли для предполагаемого размещения мусорных полигонов.
По словам активиста, еще одно письмо направлено руководству аэропорта Толмачево. В нем содержится просьба официально уточнить границы защитной зоны, в которую, по информации регионального правительства, попадает один из альтернативных участков.
Кроме того, предлагается включить четырех представителей общественности в состав рабочей группы по реализации новой редакции "мусорной концессии". Это, по мнению авторов письма, придаст деятельности такой структуры максимальную прозрачность.
20 января, в ходе прямого эфира на странице администрации Новосибирского района во "ВКонтакте" глава района Андрей Михайлов подтвердил, что такая рабочая группа будет создана и в нее чиновники готовы пригласить активистов.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.