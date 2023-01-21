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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Противники появления полигонов ТБО вблизи жилья просят объяснений у Сергея Семки

Сегодня, 07:24
Фото: atas.info
Правительство области отвергло большинство альтернативных участков для полигонов ТБО

Замгубернатора Новосибирской области просят пояснить позицию по мусорным полигонам

От правительства Новосибирской области просят конкретизировать, по каким причинам отвергнута большая часть альтернативных площадок и предлагают ввести в состав специальной комиссии жителей Новосибирского района

Активисты движений против строительства полигонов вблизи села Плотниково и поселка Верх-Тула направили письмо заместителю губернатора Новосибирской области Сергею Семке. Общественники просят указать конкретные причины, по которым региональное правительство отказалось рассматривать в качестве альтернативы большинство из предложенных инициативной группой земельных участков.

"Если где-то заходит граница выбранного альтернативного участка на землю лесного фонда, то это совсем незначительно. Можно изменить границы полигона и все, грубо говоря, минус один гектар",  - говорит один из подписантов письма, житель села Верх-Тула Виталий Гуненко. Отказ рассматривать земли, находящие в частной собственности, тоже выглядит надуманным, поскольку в рамках первой "мусорной концессии" правительство выкупило земли для предполагаемого размещения мусорных полигонов.

По словам активиста, еще одно письмо направлено руководству аэропорта Толмачево. В нем содержится просьба официально уточнить границы защитной зоны, в которую, по информации регионального правительства, попадает один из альтернативных участков.

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Кроме того, предлагается включить четырех представителей общественности в состав рабочей группы по реализации новой редакции "мусорной концессии". Это, по мнению авторов письма, придаст деятельности такой структуры максимальную прозрачность.

20 января, в ходе прямого эфира на странице администрации Новосибирского района во "ВКонтакте" глава района Андрей Михайлов подтвердил, что такая рабочая группа будет создана и в нее чиновники готовы пригласить активистов.

Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.

Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.

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#Артем Шершнев#Общество#Мусорная концессия 2022#Новосибирская область#Мусор#Полигоны#Правительство
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