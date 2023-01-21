20 января, в ходе прямого эфира на странице администрации Новосибирского района во "ВКонтакте" глава района Андрей Михайлов подтвердил, что такая рабочая группа будет создана и в нее чиновники готовы пригласить активистов.



Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.