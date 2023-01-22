atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Аномальное потепление или морозы: какая погода ожидает новосибирцев в феврале 2023

Сегодня, 03:24
Фото: 1MI
Сервисы составили прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирск

В Новосибирске составили прогноз погоды на февраль 2023 года

Метеорологические сервисы составили прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирске. Теплое окончание зимы порадует горожан.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает в среднем -13°C в дневное время. Самый холодный день – 1 февраля (-17°C), а теплый – 28 число месяца (-6 по Цельсию). Перепады температур не будут беспокоить новосибирцев, как и снежные метели.

По данным Gismeteo, в первые дни последнего зимнего месяца ожидается -22 градуса ночью и -12 днем. Температура воздуха начнет повышаться к концу февраля. Так в последнюю неделю в городе будет в среднем -4…-6.

Также данный сервис обещает 12 снежных дней и 13 солнечных. Вероятно, последние морозы ещё могут вернуться на несколько дней после 21 февраля.

Аналогичный прогноз дает World Weather. В Новосибирске потеплеет до -13 градусов. Сильного ветра и снегопадов не предвидится.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на неделю#Тепло
Подпишитесь
Саботаж есть, коллапса нет: директор МУП "САХ" о борьбе за мусорную концессию
20 января 08:47
У семьи сибирячки, впавшей в кому на Бали, закончились деньги для оплаты клиники
Вчера, 10:58
Травников, Карелин, Локоть: чем занимаются дети новосибирских политиков
19 января 05:38
Вице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев
20 января 05:35
Упал на девушку из окна: подробности двойной трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске
Вчера, 04:31
Китайский новый год 2023 – время: во сколько отмечать в Новосибирске и Москве
Вчера, 03:17