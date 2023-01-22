Аномальное потепление или морозы: какая погода ожидает новосибирцев в феврале 2023

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Сервис «Яндекс.Погода» обещает в среднем -13°C в дневное время. Самый холодный день – 1 февраля (-17°C), а теплый – 28 число месяца (-6 по Цельсию). Перепады температур не будут беспокоить новосибирцев, как и снежные метели.
По данным Gismeteo, в первые дни последнего зимнего месяца ожидается -22 градуса ночью и -12 днем. Температура воздуха начнет повышаться к концу февраля. Так в последнюю неделю в городе будет в среднем -4…-6.
Также данный сервис обещает 12 снежных дней и 13 солнечных. Вероятно, последние морозы ещё могут вернуться на несколько дней после 21 февраля.
Аналогичный прогноз дает World Weather. В Новосибирске потеплеет до -13 градусов. Сильного ветра и снегопадов не предвидится.