Аномальное потепление или морозы: какая погода ожидает новосибирцев в феврале 2023

Сервис «Яндекс.Погода» обещает в среднем -13°C в дневное время. Самый холодный день – 1 февраля (-17°C), а теплый – 28 число месяца (-6 по Цельсию). Перепады температур не будут беспокоить новосибирцев, как и снежные метели.