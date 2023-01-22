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Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

ДТП с автобусом и 5 машинами в Новосибирске: как это произошло, кто пострадал

Сегодня, 02:30
Фото: ГУ МВД НСО
Пять машин и рейсовый автобус столкнулись на Димитровском мосту в Новосибирске

Полиция раскрыла детали массового ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске

Пять автомобилей и рейсовый автобус столкнулись на Димитровском мосту в Новосибирске вечером 21 января. В ГУ МВД региона рассказали о том, как произошло массовое ДТП и есть ли пострадавшие.

Как стало известно, сначала на этом участке в аварию попали две легковушки. В попытке их объехать водитель Toyota сам угодил в ДТП. Он на скорости протаранил пассажирский автобус, в котором находилось 40 пассажиров.

Общественный транспорт занесло в центр дороги, где он задел другую машину. И по цепной реакции она протаранила автомобиль Mazda.

«Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Помощь понадобилась только 28-летнему водителю "Тойоты". При ДТП его зажало в салоне, когда освободили – увезли в больницу. Сейчас он проходит медосвидетельствование на состояние опьянения», - пояснил инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД Новосибирска Денис Куприенко.

Вчера из-за массовой аварии движение по мосту было заблокировано. Сейчас оно восстановлено.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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