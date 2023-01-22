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Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Кровь погибших девушки и парня не убрали с тротуара на Орджоникидзе в Новосибирске

Сегодня, 04:20
Фото: atas.info
Кровь погибших девушки и парня не убрали с улицы Орджоникидзе в Новосибирске
Тротуар у дома на улице Орджоникидзе, 21 в Новосибирске, где погибли парень и девушка, до сих пор не отмыли от крови. Прохожие с закрытыми глазами обходят это жуткое место.
«На том месте, где погибли молодые люди, до сих пор не убрана кровь. А ведь трагедия произошла ещё в пятницу. Она уже примерзла, люди обходят стороной это пятно на тротуаре. Почему-то никто этим не занимается», - рассказали Atas.info новосибирцы.

Источник в полиции сообщил журналисту Atas.info, что место преступления/инцидента убирают специальные службы из мэрии после обследования правоохранителями. Однако это не тот случай – трагедия случилась возле жилого дома, и за уборку, вероятно, в ответе управляющая компания.         

Фото: Atas.info

В магазине головных уборов, под крыльцом которого разбились парень и девушка, не стали комментировать происшествие. Только отметили, что продолжают работу даже в таких условиях.

«Мы работаем, не можем сейчас разговаривать. Клиенты приходят», - коротко ответили в разговоре с Atas.info.

Напомним, 20 января из окна дома на улице Орджоникидзе, 21 выпала молодая девушка. Она свалилась на голову 17-летнему юноше – оба погибли.   

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кровь#Погиб#Алина Шефер
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