Кровь погибших девушки и парня не убрали с тротуара на Орджоникидзе в Новосибирске

Тротуар у дома на улице Орджоникидзе, 21 в Новосибирске, где погибли парень и девушка, до сих пор не отмыли от крови. Прохожие с закрытыми глазами обходят это жуткое место.

«На том месте, где погибли молодые люди, до сих пор не убрана кровь. А ведь трагедия произошла ещё в пятницу. Она уже примерзла, люди обходят стороной это пятно на тротуаре. Почему-то никто этим не занимается», - рассказали Atas.info новосибирцы. Источник в полиции сообщил журналисту Atas.info, что место преступления/инцидента убирают специальные службы из мэрии после обследования правоохранителями. Однако это не тот случай – трагедия случилась возле жилого дома, и за уборку, вероятно, в ответе управляющая компания. Фото: Atas.info В магазине головных уборов, под крыльцом которого разбились парень и девушка, не стали комментировать происшествие. Только отметили, что продолжают работу даже в таких условиях. «Мы работаем, не можем сейчас разговаривать. Клиенты приходят», - коротко ответили в разговоре с Atas.info. Напомним, 20 января из окна дома на улице Орджоникидзе, 21 выпала молодая девушка. Она свалилась на голову 17-летнему юноше – оба погибли. Мужчина, выпавший с балкона на Орджоникидзе, умер в больнице от полученных травм Узнать подробнее