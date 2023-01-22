В Новосибирске продают iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей

Автор объявления на связь с журналистом Atas.info не вышел. Мы хотели уточнить, почему его цена выше той, что указана на официальном сайте продукции. К слову, там данный iPhone стоит 36 млн рублей, но в продаже его больше нет. Это была ограниченная коллекция - всего 20 экземпляров.