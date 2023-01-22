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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Новосибирске продают iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей

Сегодня, 06:01
Фото: Авито
В Новосибирске продают iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей
Смартфон iPhone в бриллиантовой отделке появился на сайте «Авито» в Новосибирске. Его продают за нескромные 50 млн рублей.

Продавец уточняет, что данная серия «Айфона» – лимитированная. Это Diamond Snowflake, т.е., усыпан бриллиантами Swarovski. Корпус из белого золота.

Также в объявлении говорится, что покупателю вручат колье. Оно якобы шло в комплекте с телефоном и не менее дорогое.

Сам гаджет, уверяют, никто не вскрывал и не чинил. Есть гарантийные пломбы. Также предоставят сертификаты подлинности драгоценных камней.

Автор объявления на связь с журналистом Atas.info не вышел. Мы хотели уточнить, почему его цена выше той, что указана на официальном сайте продукции. К слову, там данный iPhone стоит 36 млн рублей, но в продаже его больше нет. Это была ограниченная коллекция - всего 20 экземпляров.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Телефон#Avito
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