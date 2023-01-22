В Новосибирске водителям скорой подняли зарплаты спустя 2 года ожидания

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
С 2023 года сотрудники «Медтранс» в среднем получают 35-40 тысяч рублей. А ещё в 2021-м они жаловались, что их зарплата едва достигает 25 000 и им этого было мало для жизни.
Чтобы заработать больше некоторые водители берут дежурства на праздники и выходные. Но на этих новогодних праздниках их обделили с работой. Они получили меньше и очень расстроились.
На днях с сотрудниками «Медтранс» встретился министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Он объявил водителям о повышении зарплат.
«Сейчас будем зарабатывать до 40 000 рублей. Мы довольны, но конечно, с ростом цен на продукты, недвижимость и другое, хотелось бы больше. Из-за низких доходов за пару последних лет многие сменили место работы. На нас свалилось больше обязанностей – стало тяжелее», - отметил в разговоре с Atas.info один из водителей скорой помощи с многолетним стажем.
Также Хальзов заявил, что водители могут рассчитывать на прибавку, если отучатся на санитаров. Эти курсы уже прошли порядка 50 водителей.