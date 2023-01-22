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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Новосибирске водителям скорой подняли зарплаты спустя 2 года ожидания

Сегодня, 05:04
Фото: 1MI
Водители скорой помощи начали зарабатывать от 40 тысяч рублей в Новосибирске
Водители скорой помощи начали зарабатывать от 40 тысяч рублей в Новосибирске. С их слов, это не предел мечтаний, но даже такого повышение они ждали целых 2 года.

С 2023 года сотрудники «Медтранс» в среднем получают 35-40 тысяч рублей. А ещё в 2021-м они жаловались, что их зарплата едва достигает 25 000 и им этого было мало для жизни.

Чтобы заработать больше некоторые водители берут дежурства на праздники и выходные. Но на этих новогодних праздниках их обделили с работой. Они получили меньше и очень расстроились.

На днях с сотрудниками «Медтранс» встретился министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Он объявил водителям о повышении зарплат.

«Сейчас будем зарабатывать до 40 000 рублей. Мы довольны, но конечно, с ростом цен на продукты, недвижимость и другое, хотелось бы больше. Из-за низких доходов за пару последних лет многие сменили место работы. На нас свалилось больше обязанностей – стало тяжелее», - отметил в разговоре с Atas.info один из водителей скорой помощи с многолетним стажем.

Также Хальзов заявил, что водители могут рассчитывать на прибавку, если отучатся на санитаров. Эти курсы уже прошли порядка 50 водителей.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Скорая помощь#Водитель#Зарплата
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