Андрей Травников: Важно своевременно реализовывать нацпроекты и областные программы

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В 2023 году наш регион ждёт значительное увеличение объёмов финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ. Важно своевременно и качественно реализовывать не только задачи нацпроектов, но и значительно выросший объём мероприятий областных программ, заявил Губернатор Андрей Травников.
Во время оперативного совещания в правительстве министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов доложил губернатору Андрею Травникову о реализации госпрограмм в сфере ЖКХ в 2022 году. В эту отрасль инвестировано более 10 млрд рублей: построено и отремонтировано 375 объектов.
В период 2019-2022 гг. в регионе планировалось расселить из ветхого жилья 4430 человек. На сегодняшний день уже расселено 5336 человек. Досрочно программа завершена Куйбышевым, Новосибирском и Искитимом.
Новосибирская область взяла на себя обязательства перед Президентом РФ о завершении расселения аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года, не в 2024 году, а до конца 2023 года.
Также в регионе велось строительство шести объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Однако не все муниципалитеты справились с выполнением задач программы: Тогучинский и Кыштовский районы вернули выделенные средства в областной бюджет.
«В целом финансирование госпрограмм в сфере ЖКХ увеличивается на 60% по 2023 году. Только по направлению «водоснабжение и водоотведение» увеличение составит около 3 млрд рублей — практически втрое. Нас ждет реализация новой федеральной программы по модернизации коммунального комплекса – порядка 2,3 млрд рублей», — доложил министр.
По словам губернатора, важно своевременно в начале года принять организационные решения, чтобы весь объём работы, который мы на себя взяли, в 2023 году был качественно выполнен.