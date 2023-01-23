Андрей Травников: Важно своевременно реализовывать нацпроекты и областные программы

Во время оперативного совещания в правительстве министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов доложил губернатору Андрею Травникову о реализации госпрограмм в сфере ЖКХ в 2022 году. В эту отрасль инвестировано более 10 млрд рублей: построено и отремонтировано 375 объектов.